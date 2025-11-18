Vicenza lanciato verso la Serie B: il confronto col Padova 2024/25 lascia ben sperare

Dopo 14 giornate di campionato, il Vicenza sta impressionando nel Girone A di Serie C, con risultati che lasciano ben sperare per la promozione in Serie B. La squadra biancorossa ha infatti raggiunto quota 38 punti, frutto di 12 vittorie e 2 pareggi, e si trova al comando della classifica. Numeri identici a quelli che lo scorso anno aveva il Padova nello stesso momento della stagione, quando guidava il girone con lo stesso bottino.

Il confronto con la stagione 2024/25 lascia spazio all’ottimismo: allora il Vicenza, pur essendo seconda con 31 punti a 7 lunghezze dal Padova, era riuscito a ridurre progressivamente il distacco, arrivando a un incredibile sorpasso a poche giornate dalla fine. Alla fine, però, il Padova aveva riconquistato la vetta e conquistato la promozione in Serie B. Un esempio recente che dimostra come, nel Girone A, la corsa al vertice possa riservare colpi di scena fino all’ultima giornata.

Dietro al Vicenza, le inseguitrici provano a tenere il passo. Il Lecco è secondo con 30 punti (9 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte), mentre l’Union Brescia occupa la terza posizione con 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte). Nonostante il distacco, la stagione è ancora lunga e le sorprese non sono da escludere, ma il percorso del Vicenza suggerisce che la squadra di mister Gallo abbia tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo.