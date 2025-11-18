Derby Padova-Venezia, nodo trasferta: rischio divieto per i tifosi lagunari

Il derby veneto tra Padova e Venezia è sempre più vicino, ma resta ancora in bilico la questione della presenza dei tifosi arancioneroverdi. Come riporta La Nuova di Venezia il Viminale non ha ancora sciolto la riserva sulla trasferta: l'ipotesi più probabile è quella di un provvedimento restrittivo che vieterebbe la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Venezia.

In casa Venezia, la squadra di Giovanni Stroppa prosegue la preparazione con il rientro graduale dei nazionali. Il primo a tornare a disposizione è stato Bjarkason, mentre l'ultimo sarà Haps, atteso tra giovedì e venerdì dopo l'impegno di domani con la sua nazionale a Guatemala City.

Sul fronte Padova, il tecnico Matteo Andreoletti prepara la sfida al centro sportivo della Guizza con alcune buone notizie. È tornato ad allenarsi Papu Gomez, fermo dopo la squalifica e in corsa per la convocazione. Rientrato in gruppo anche Kevin Lasagna dopo un problema muscolare.

Note dolenti per gli indisponibili: Di Maggio, Bacci, Pastina e Silva non hanno ancora ripreso gli allenamenti e salteranno sicuramente il derby.