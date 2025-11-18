Spezia, Vignali ad un passo dal rinnovo. Coti: "Non è stato difficile trovare un accordo"

Rinnovo fino a giugno 2027 con opzione fino per altri dodici mesi in caso di promozione in Serie A o di qualificazione ai playoff nel torneo 2026/2027: sono questi alcuni dei dettagli del nuovo contratto che presto legherà Luca Vignali allo Spezia

"Volevamo un accordo con Melissano - ha detto l'agente del giocatore Gianluca Coti a Il Secolo XIX -, col quale parlavamo fin dall'estate, era un obiettivo quindi non è stato difficile trovare una linea comune. Melissano è un dirigente che sa equilibrare le trattative e non è voluto uscire da binari nei quali sta mettendo molti rinnovi. Il primo era proprio il nostro".

Vignali (29), cresciuto nel settore giovanile aquilotto, ha fatto il suo esordio in prima squadra nella stagione 2015/2016, collezionando finora 198 presenze e 10 gol. Due le esperienze anche lontano dal 'Picco': la prima nella seconda parte della stagione 2017/2018 in Serie C alla Reggiana e la seconda dal gennaio 2021 allo stesso mese del 2023 al Como.