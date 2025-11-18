L'infermeria del Bologna non fa sconti, si ferma anche Holm per dieci giorni

Il Bologna non conosce pace, almeno per quanto riguarda l'infermeria. L'ultimo in ordine di tempo a doversi fermare, infatti, è Emil Holm, che nella sfida tra la sua Svezia e la Svizzera ha accusato un problema muscolare alla coscia. L'esterno - si legge nel report medico ufficiale del club - è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato un infortunio non strutturale al retto femorale destro, con tempi di recupero stimati in circa 10 giorni.

Senza considerare il lungodegente Immobile, come detto, in casa Bologna nelle ultime due settimane è scoppiata una vera e propria emergenza infortuni. Si parte il 2 novembre, nel derby contro il Parma, con Freuler costretto a fermarsi per una frattura scomposta della clavicola. Poi l’8 novembre, durante l’allenamento, tocca a Ravaglia, vittima di una distorsione alla caviglia. Il 9 novembre, nel pomeriggio dell’impresa contro il Napoli, arrivano altri due ko: Skorupski, alle prese con una lesione ai flessori della coscia, e Rowe, fermato da una lesione al bicipite femorale. L’11 novembre, nel ritiro di Coverciano, arriva la tegola Cambiaghi, frenato da una lesione al polpaccio. Fino ad arrivare all’ultimo intoppo, appunto Holm.

La squadra di mister Italiano, ricordiamo, tornerà in campo a Udine questo sabato (fischio d'inizio alle ore 15.00)