Ce lo ha anticipato Corrado: c'è la fila per Touré del Pisa. Lo apprezza anche Gasperini

Dimitri Conti
Oggi alle 13:15Serie A
Dimitri Conti

Ci separa un mese e mezzo dall'inizio della finestra di calciomercato di gennaio per la Serie A e le varie società del massimo campionato italiano si stanno già attrezzando per far fronte alle proprie necessità con qualche intervento o, più semplicemente, per resistere di fronte a proposte in arrivo per i propri talenti.

Appartiene a questo secondo filone il caso di Idrissa Touré, autore del gol che ha regalato la prima vittoria in Serie A nel 21° secolo al Pisa e ambitissimo da diverse società. Tra le quali sembrerebbe esserci anche la Roma di Gasperini, che non disdegnerebbe affatto di avere un interprete in più a propria disposizione per la fascia destra. La conferma che sarà un gennaio in cui servirà alzare le barricate per Toure è arrivata dal numero uno del club, il presidente Giuseppe Corrado, a TMW qualche giorno fa: "Già due anni fa a gennaio lo avevamo fermato perché aveva avuto parecchie richieste, in Italia e all'estero. Lui ha sempre dimostrato di amare il progetto del Pisa e quando gli abbiamo detto che lo avremmo accontentato lui ci ha detto "No, voglio arrivare in alto con il Pisa". Per cui è continuato il progetto e siamo venuti insieme in A. Chiaro che lui ha tanti estimatori, è un ragazzo serio, ha una fisicità e capacità atletiche incredibili. Ed è migliorato tecnicamente negli ultimi anni".

IDRISSA TOURE (centrocampista, 1998, tedesco) sotto contratto con il Pisa fino al 30 giugno 2027, acquistato a luglio 2021 dalla Juventus Under 23 per 1,1 milioni di euro. Valore di mercato Transfermarkt: 4 milioni di euro.

