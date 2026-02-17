Fattore Osimhen: quest'anno ha segnato quanto Vlahovic, David e Openda insieme

Victor Osimhen questa sera sarà il pericolo numero uno per la difesa della Juventus. Dopo il suo trasferimento a Istanbul il centravanti nigeriano è presto diventato l'idolo dei tifosi del Galatasaray, sta trascinando la squadra più vincente di Turchia confermando l'incredibile media realizzativa che aveva in quel di Napoli. Anzi, migliorandola ulteriormente. "Ho trovato un club e una città che amo, forse è stato un colpo di fortuna. Appena arrivi a Istanbul capisci come mai chiunque abbia giocato qui si sia innamorato della squadra e della gente. Non avevo mai provato nulla di simile", ha dichiarato il calciatore questa mattina in una intervista alla 'Gazzetta dello Sport'.

Approdato al Galatasaray nell'estate 2024 in prestito per poi diventare un anno dopo l'acquisto più costoso della storia del club, Osimhen con la maglia della squadra di Istanbul ha fin qui realizzato 52 gol in 63 partite. In questa stagione a causa di qualche problemino fisico e degli impegni con la nazionale ha saltato una decina di partite, ha disputato 'solo' ventidue gare ma è comunque già a quota 15 gol. "Stiamo cercando di crescere a livello internazionale - ha aggiunto Osimhen -, sono stati acquistati altri giocatori di altissimo livello e puntiamo a fare bene in Champions League. In Turchia siamo una realtà affermata, ma ora vogliamo lasciare il segno in Europa".

Per crescere in Europa il Galatasaray proverà ad avere la meglio della Juventus nel doppio confronto play-off che andrà in scena tra questa e la prossima settimana. Lo farà con alla guida uno dei migliori centravanti al mondo, lo farà contro una squadra che al contrario ha proprio nel centravanti il suo tallone d'achille. La differenza in attacco tra le due squadre è oggi enorme e lo dicono i numeri ancor prima delle richieste di Spalletti che per tutto gennaio ha invocato un nuovo numero nove, salvo poi non essere accontentato. Se infatti si sommano le reti fin qui realizzate in stagione da Jonathan David, Lois Openda e Dusan Vlahovic il totale fa quindici. Ovvero lo stesso numero di gol che ha realizzato da solo Osimhen, non a caso uno dei calciatori più pagati d'Europa.