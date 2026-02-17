Osimhen in Turchia guadagna molto più di Vlahovic (ed è già troppo per questa Juve)

Victor Osimhen quest'oggi è tornato su quanto accaduto negli ultimi mesi. In una intervista a 'Gazzetta.it', il centravanti nigeriano che stasera col suo Galatasaray sfiderà la Juventus è tornato sugli ultimi tormentati mesi in quel di Napoli. Sul possibile trasferimento nella Torino bianconera: "Prima che iniziasse la trattativa con il Galatasaray, Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve. Ho parlato con un paio di persone del club, mi hanno mostrato interesse ma sapevo che lui (De Laurentiis, che Osimhen non cita mai, ndr) non mi avrebbe lasciato partire. In ogni caso, l’interesse c’era eccome. E quando ti chiama la Juve, a prescindere da tutto, devi sederti e ascoltare".

Con la Juventus in realtà una vera trattativa non c'è mai stata. Quando infatti nel dicembre 2023 rinnova col Napoli fino al 30 giugno 2027 a cifre mai viste prima per un club di De Laurentiis, Osimhen dice sì all'inserimento nell'accordo di una clausola risolutoria valida però solo per i club non italiani.

In quell'occasione il calciatore firma un accordo da dieci milioni netti a stagione, ma la clausola da circa 120 milioni di euro che avrebbe dovuto favorire la sua partenza qualche mese più tardi in realtà la blocca. Soprattutto perché il Napoli conclude quella stagione perché peggio non potrebbe, ma anche perché tutti i club interessati - saputo della rottura totale tra il giocatore e De Laurentiis - provano a strappare Osimhen ai partenopei a cifre decisamente più basse.

Alla fine quell'estate si concluderà con un prestito. "Hanno provato a mandarmi a giocare ovunque, mi trattavano come un cane. Vai di qua, vai di là, fai questo, fai quello… Ho faticato tanto per fare carriera, non potevo accettare quel tipo di trattamento. Non sono un burattino", ha detto Osimhen che nell'estate 2024 si trasferirà a titolo temporaneo al Galatasaray solo a settembre. Lo farà solo dopo che tutto gli altri mercati più importanti hanno chiuso i battenti.

Per la scorsa stagione il Galatasaray ha garantito al centravanti nigeriano uno stipendio molto simile a quello che aveva concordato col Napoli. Dopo quella stagione, dopo averlo acquistato a titolo definitivo per 75 milioni di euro più altri 2 di bonus e il 10% del futuro profitto, il club di Istanbul ha invece convinto il calciatore a firmare un contratto fino al 30 giugno 2029 grazie a uno stipendio da quindici milioni di euro netti a stagione.

Oggi Osimhen in Turchia può contare su uno degli stipendi più alti d'Europa. Guadagna decisamente di più anche di quel Dusan Vlahovic che è per distacco il calciatore più pagato della Serie A. Che non rinnoverà con la Juventus il contratto in scadenza a giugno proprio perché i 12 milioni di euro netti concordati per questa stagione sono considerati decisamente troppi dalla società bianconera.