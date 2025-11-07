Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"

Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, è intervenuto durante l'Assemblea degli Azionisti del club bianconero facendo il punto su varie questioni. Di seguito le sue dichiarazioni principali, a partire dal JMedical: "Sta diventando un fiore all'occhiello e recentemente siamo stati chiamati in Arabia Saudita per esportare questo modello".

Sulle sanzioni a Benfica e Manchester United?

"Non commentiamo procedimenti di altri club, specialmente se sono di altri Paesi".

Sulla Superlega?

"La posizione della Juventus rimane quella dei comunicati del giugno e luglio 2023: la Juve ha iniziato la procedura per uscire dalla Superlega. La Juve ha chiuso con l’esperienza della Superlega. Qualcuno dice ‘Siete rimasti dentro’, noi abbiamo chiesto di uscire come avevano chiesto altre squadre".

Sulla presenza dei giocatori in società?

"Chiellini è il nuovo Football Strategy Director e consigliere FIGC, poi abbiamo Pessotto nelle giovanili e collaborazioni con Trezeguet e Tacchinardi. Poi continuiamo a lavorare con le nostre Legends: Torricelli, Giaccherini, Ravanelli, Brio. Questa è la collaborazione di ex calciatori che hanno fatto la storia della nostra società".

Sul ricorso di Arrivabene?

"Non siamo parte di questo procedimento e non ho nessun elemento per rispondere o commentare".

Sul processo del Napoli?

"Come ho risposto precedentemente, non facciamo commenti sulle questioni di altri club".

Sul nuovo Direttore sportivo?

"C’era qualcuno che si aspettava subito il direttore sportivo… Faccio riferimento alla presentazione di Comolli e Spalletti e, come ha detto Comolli, sono state selezionate diverse persone con la quale la società è in contatto: sono presenti candidati italiani e internazionali e il ds verrà scelto da questa lista. La scelta è demandata alla dirigenza e verrà presa nei tempi che ritengono".

Sul Lodo Ronaldo?

"Quando impugni un lodo il Tribunale ha due soluzioni: o lo annulla e dunque si riparte da zero. Quindi può essere confermato ma non si può decidere di cambiare. O ripartiamo da capo o chiudiamo lì la faccenda".

Sul lavoro della vecchia dirigenza?

"Tutti hanno agito con rispetto anche a livello internazionale. La Juve non vuole fare nessuna azione di responsabilità".

