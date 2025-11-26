Scomparsa la madre del presidente bianconero Ferrero: il cordoglio della Juventus
Lutto in casa Juventus: è infatti scomparsa la signora Silvia, madre del presidente bianconero Gianluca. Con un messaggio diffuso sui propri profili social “la Juventus si stringe al Presidente Gianluca Ferrero e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Silvia”.
