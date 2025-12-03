TMW La Juve inaugura la mostra sulla sua squadra paralimpica. Ferrero e Comolli: "Noi orgogliosi"

A margine della presentazione della mostra sulla Juventus One, la squadra paralimpica della Juventus, hanno preso la parola il presidente Gianluca Ferrero e l'amministratore delegato Damien Comolli. Queste le loro dichiarazioni raccolte da TMW

Gianluca Ferrero: "Siamo orgogliosi del progetto Juventus One per i significati che rappresenta. Due anni fa i ragazzi ci hanno portato una coppa e oggi li rivediamo per questa mostra, che racconta la loro vita".

Damien Comolli: "Oggi è simbolico aprire la nostra sede per un’occasione così importante. Siamo orgogliosi di farlo per i ragazzi della Juventus One. Voglio congratularmi con loro e con Greta Bodino per il lavoro svolto e per l’impegno sulla sostenibilità in Juventus. Questo progetto è iniziato nel 2017 e la mostra di oggi rappresenta il suo apice: è bello condividerlo qui, insieme. Come club sentiamo la responsabilità sociale che abbiamo nei confronti degli altri. Vogliamo migliorare sempre di più la nostra responsabilità sociale e fare sempre di più e meglio".