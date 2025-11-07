Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Juve, l’Assemblea degli Azionisti: approvato il bilancio 2025

Juve, l’Assemblea degli Azionisti: approvato il bilancio 2025TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 14:17Serie A
Camillo Demichelis

09:45 - All’Allianz Stadium va in scena l’Assemblea degli Azionisti della Juventus alla vigilia del derby della Mole. I lavori inizieranno alle ore 10, Tuttomercatoweb vi riporta l'andamento dell'appuntamento in casa bianconera e le dichiarazioni dei protagonisti.

Questi sono i punti all’ordine del giorno:
1) approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025; 2) relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 3) deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: 3.1 proposta di subordinare l’efficacia delle deliberazioni assunte dall’Assemblea ordinaria circa la nomina del Consiglio di Amministrazione all’efficacia delle deliberazioni assunte dall’Assemblea straordinaria sub punto 3 per il caso in cui le relative proposte siano approvate, 3.2 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 3.3 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
3.4 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.5 nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.6 determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 4) integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo per l’incarico di revisione legale dei conti e per l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi dal 2024/2025; 5) autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

All'Allianz Stadium sono arrivati Modestò, Chiellini, Scanavino, Ferrero e Comolli. In rappresentaza di Tether ci sarà Garino.

10:04 - È iniziata l'Assemblea degli Azionisti della Juventus: prende la parola il presidente Ferrero (presenti 302 azionisti)

Il Presidente Ferrero spiega le modalità di voto e i punti all’ordine del giorno che verranno discussi in Assemblea oggi.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025;

10:21 - Iniziano le domande degli Azionisti

10:25 - Bocciata la proposta di Tether: bocciata la prima richiesta di Tether riguardo alla trattazione cronologica degli argomenti all’ordine del giorno: favorevoli 8%, contrari 92%, astenuti 0%. Adesso si procede regolarmente con la discussione della parte ordinaria.

10:30 Prende la parola Maurizio Scanavino: "Le operazioni nella campagna trasferimenti hanno portato un incremento di 173,8 milioni con plusvalenze di circa 90 milioni a cui si sommano bonus di circa 20 milioni, complessivo quindi di 109 milioni. Per gli aspetti organizzativi: Chiellini è entrato in Juventus l’anno scorso, iniziando un percorso manageriale con Damien Comolli e rappresentante del club in tutti gli ambiti del club nazionali e internazionali. Il 3 marzo 2025 è stato sostituito il tecnico della prima squadra Thiago Motta con Tudor, sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno inizialmente e poi per la stagione successiva. Il 1 giugno 2025 Comolli ha raggiunto la società nel ruolo di general manager a mio diretto riporto per area sportiva e ricavi. Il 3 giugno è stato risolto consensualmente il contratto di Giuntoli. Per gli aspetti legati a ricavi e comunicazioni: c’è il rinnovo del contratto con Adidas fino alla stagione 2036/37 per un valore di 408 milioni; il contratto di sponsorizzazione con Jeep e Visit Detroit da 23 milioni per Jeep e fisso più bonus per Visit Detroit; Juventus Creator Lab è stata premiata al Best Growth Strategy al WFS. La società ha espresso sostegno al rafforzamento patrimoniale. Aumento di capitale pari a 15 milioni come primo versamento, ulteriori 15 milioni poi in secondo versamento. Gli obiettivi sono raggiungere uno standard maggiore di sostenibilità, integrare la rendicontazione di sostenibilità con quella finanziaria, in un percorso iniziato nella stagione 2013/14. Juventus dalla stagione 2024/25 è la prima ad avere un report di sostenibilità allineato. La spiegazione della strategia Black White & More si basa su 6 concetti pilastro. La stagione 2024/25 si conclude con 529 milioni di ricavi, patrimonio netto 13,2 milioni. Con la stagione corrente il finanziamento corrente relativo allo stadio verrà completamente rimborsato. 153,9 milioni di ammortamenti derivanti dai diritti dei calciatori".

10.47 - Ferrero: "Sanzione pecuniaria di 157mila euro (dalla chiusura dell’inchiesta Prisma ndr). Ci tengo a precisare che il patteggiamento è una rinuncia a difendersi ma non comporta nessun riconoscimento di responsabilità da parte della società. La decisione del GUP è stata decisiva nell’ottobre 2025. Nella prima decade dell’ottobre 2025 è stata formulata archiviazione del bilancio 2022 sul quale la società non è mai stata indagata. Con questo la vicenda penale è stata defintivamente chiusa. Poi c’è questo lodo legato a Cristiano Ronaldo che non ci è piaciuto e ci ha amareggiato, abbiamo fatto ricorso. A settembre è stata discussa ed è stata rinviata a gennaio 2026 per la decisione. La Consob è un procedimento che segue e si sovrappone a quello penale: ha sospeso in atteso degli esiti del patteggiamento, poi il procedimento riprenderà e si concluderà entro la fine di dicembre. Sono attese pene che siano più lievi possibili".

11:00 - Iniziano le domande degli Azionisti

11:05 Ferrero risponde all'azionista Salvatore Cozzolino: "Sorpresa per questa convocazione? Io mi sorprendo di questa affermazione. Nell’ultima assemblea è stato affacciato il fatto che ci sia la possibilità di non riunire soci e azionisti. Io dissi no, non è questo il motivo, dovevamo aggiornare lo statuto. Non abbiamo intenzione di sottrarci al confronto e oggi ci mettiamo la faccia".

11:57 - Duro intervento dell'azionista Gambarotti: "Qui servono i cogl***i". L'azionista contesta la credibilità del club e le parole prima dell'esonero di Igor Tudor. Io non lo so più chi siamo. Chi deve comandare, per il momento, non conosce l'italiano. I dirigenti non vanno acquistati dalle altre squadre, ma c'è gente in giro che ha fatto la storia. Forse danno fastidio…".

12:26 - Ricomincia l'Assemblea degli Azionisti

12:27 - Ferrero risponde agli Azionisti - Sulle difficoltà delle giovanili e Next Gen?
"Noi volevamo evitare di cedere giovani di grande talento per promuovere i talenti delle nostre giovanili. Vogliamo dare continuità alla formazione interna di giocatori dal settore giovanile per portarli in Prima squadra".

Stefano Cerrato risponde - Sullo stadio per le giovanili?
"Non abbiamo ad oggi previsto nel business plan la costruzione di un nuovo stadio. Però stiamo cercando delle soluzioni per le Women e per la Next Gen, ma non abbiamo deciso nulla e non possiamo comunicare qualcosa".

Stefano Cerrato - Sul procedimento Uefa?
"Nessun procedimento in corso, la Uefa ha iniziato l’acquisizione di documenti.Come noi altre società in perdita. Nell'esercizio 2024 il parametro dello Squad cost rule, prevediamo di poterlo rispettare anche per l'esercizio 2025. Esiste un altro parametro, Football Earning Rule, qui l'Uefa ha chiesto provvedimenti. Il rispetto o meno del parametro sarà completato nel 2026. Potrebbe dare origine a sanzioni economiche, come accaduto ad altri club e questo potrebbe dare origine a sanzioni economiche come stato per altri club e prevediamo una sanzione modesta. Per quanto riguarda sanzioni sportive, solitamente si limitano alla limitazione di registrazione di nuovi calciatori nelle competizioni Uefa".

Sul JMedical e JHotel?
"Hanno registrato un record di ricavi. JMedical genera cassa e fa utili. Il JHotel ha registrato un risultato vicino al pareggio, prevediamo registri record di fatturato nel 2025/26 e in leggermente in attivo".

Ferrero sul JMedical...
"Sta diventando un fiore all'occhiello e recentemente siamo stati chiamati in Arabia Saudita per esportare questo modello".

Sulle sanzioni a Benfica e Manchester United?
"Non commentiamo procedimenti di altri club, specialmente se sono di altri Paesi".

Sulla Superlega?
"La posizione della Juventus rimane quella dei comunicati del giugno e luglio 2023: la Juve ha iniziato la procedura per uscire dalla Superlega. La Juve ha chiuso con l’esperienza della Superlega. Qualcuno dice ‘Siete rimasti dentro’, noi abbiamo chiesto di uscire come avevano chiesto altre squadre".

Sulla presenza dei giocatori in società?
"Chiellini è il nuovo Football Strategy Director e consigliere FIGC, poi abbiamo Pessotto nelle giovanili e collaborazioni con Trezeguet e Tacchinardi. Poi continuiamo a lavorare con le nostre Legends: Torricelli, Giaccherini, Ravanelli, Brio. Questa è la collaborazione di ex calciatori che hanno fatto la storia della nostra società".

Cerrato risponde sul valore del JTC e all'Allianz Stadium?
"Il Training Center ha un valore di 40 milioni a bilancio, Allianz Stadium 85 milioni a bilancio. La società ha totalmente rimborsato i finanziamenti per lo stadio nel 2025".

Sul ricorso di Arrivabene?
"Non siamo parte di questo procedimento e non ho nessun elemento per rispondere o commentare".

Sul processo del Napoli?
"Come ho risposto precedentemente che non facciamo commenti sulle questioni di altri club".

Sul nuovo Direttore sportivo?
"C’era qualcuno che si aspettava subito il direttore sportivo… Faccio riferimento alla presentazione di Comolli e Spalletti e come ha detto Comolli, sono state selezionate diverse persone con la quale la società è in contatto: sono presenti candidati italiani e internazionali e il ds verrà scelto da questa lista. La scelta è demandata alla dirigenza e verrà presa nei tempi che ritengono".

Sul Lodo Ronaldo?
"Quando impugni un lodo il Tribunale ha due soluzioni: o lo annulla e dunque si riparte da zero. Quindi può essere confermato ma non si può decidere di cambiare. O ripartiamo da capo o chiudiamo lì la faccenda".

Cerrato risponde Sui 9 anni di bilancio in perdita?
"Dovremo raggiungere il break-even per l’esercizio 2026/27".

Sul lavoro della vecchia dirigenza?
"Tutti hanno agito con rispetto anche a livello internazionale. La Juve non vuole fare nessuna azione di responsabilità".

13.07 - Approvato il bilancio al 30 giugno 2025 al 99,98% con perdite di 58,1 milioni di euro. Contrari 0,005118%, astenuti 0,000637%. Non votanti 0,00765%.

13:21 - Approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 99,9%. Contrari 0,009%, astenuti 0,0018%. Non votanti 0,0012%.

Ferrero ringrazia Scanavino: "L'ho già ringraziato a nome mio e della società. Voglio ringraziarlo ancora oggi in assemblea per il lavoro che ha svolto con passione e dedizione. Questi anni sono stati difficili e duri, ma questo lavoro è servito per mettere delle basi durature. Grazie Maurizio".

Prende la parola Scanavino: "Grazie Gianluca. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno stimolato e aiutato a fare il mio lavoro. Sono molto orgoglioso di aver contribuito nel percorso di sostenibilità e competitività. Abbiamo messo le basi per un futuro di successi e ci vediamo allo stadio". Applausi dall'assemblea e abbraccio Ferrero-Scanavino.

Indicazioni di Exor per il CdA: Nove amministratori per tre anni. Ferrero proposto presidente del CdA.

Ferrero risponde alle domande

Sul consiglio d'amministrazione?
"Si dà troppa rilevanza al coniglio d'amministrazione e si dice non c'è un esperto di calcio? È molto meglio avere un esperto di sport che collabora con un consigliere. Avere un Chiellini in società come manager e che collabora con l'amministratore delegato è molto di più di avere un consigliere che si occupa di sport".

Sulla collaborazione con gli azionisti?
"Oggi c’è un confronto, siamo all’interno di una famiglia e ci si confronta apertamente, a volte anche in maniera aspra e dura. Un qualcosa ci unisce tutti: la fede nella Juve, tutti quanto abbiamo nelle vene la juventinità e una forte fede. A fine Assemblea tutti collaboreremo per il bene della Juve. Ci saranno consiglieri che verranno nominati, alcuni li conoscete poi c’è anche il rappresentante del socio Tether…".

Sui compensi?
"I compensi saranno approvati dal consiglio di amministrazioni. I consiglieri prenderanno 40 mila euro. Poi verranno resi pubblici i consensi del Presindere e dell'amministratore delegato".

Articoli correlati
Barnaba sugli ex Lille: "Per David difficoltà normali. Zhegrova? Tra i più talentuosi... Barnaba sugli ex Lille: "Per David difficoltà normali. Zhegrova? Tra i più talentuosi mai visti"
Cambiaso: "I discorsi di Spalletti mi hanno riportato a quelli di Allegri. Vlahovic... Cambiaso: "I discorsi di Spalletti mi hanno riportato a quelli di Allegri. Vlahovic è più sereno"
Zambrotta: "Paolo Rossi rappresenta l'Italia, rimarrà sempre nei cuori degli sportivi"... Zambrotta: "Paolo Rossi rappresenta l'Italia, rimarrà sempre nei cuori degli sportivi"
Altre notizie Serie A
Parma, Cuesta: "Il Milan sarà aggressivo e attendista. Leao? Focalizziamoci sul collettivo"... Parma, Cuesta: "Il Milan sarà aggressivo e attendista. Leao? Focalizziamoci sul collettivo"
Genoa, Diego Lopez: "Grazie al club. Mucha suerte a Daniele De Rossi" Live TMWGenoa, Diego Lopez: "Grazie al club. Mucha suerte a Daniele De Rossi"
Milan, Scaroni: "Adesso San Siro fa quasi paura, vogliamo uno stadio vivo tutti i... TMWMilan, Scaroni: "Adesso San Siro fa quasi paura, vogliamo uno stadio vivo tutti i giorni"
Bergomi: "L'intelligenza di Chivu sta nel non aver cambiato l'Inter e nel saper comunicare"... TMWBergomi: "L'intelligenza di Chivu sta nel non aver cambiato l'Inter e nel saper comunicare"
Barnaba sugli ex Lille: "Per David difficoltà normali. Zhegrova? Tra i più talentuosi... TMWBarnaba sugli ex Lille: "Per David difficoltà normali. Zhegrova? Tra i più talentuosi mai visti"
Abodi: "San Siro? Si cerca di mettere in discussione un percorso che è nell'interesse... TMWAbodi: "San Siro? Si cerca di mettere in discussione un percorso che è nell'interesse di tutti"
Sindaco Como sulla tanto discussa sfida col Milan: "Grande opportunità, andrò a Perth"... Esclusiva TMWSindaco Como sulla tanto discussa sfida col Milan: "Grande opportunità, andrò a Perth"
Inter sempre più brasiliana: Carlos Augusto può portare Giovane, intanto si prepara... Inter sempre più brasiliana: Carlos Augusto può portare Giovane, intanto si prepara il rinnovo
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
3 La maglia dell'Udinese - Tradizione, omaggio al passato e tanto design
4 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
5 Juventus, Balzarini: "Pjanic potrebbe servire e all'assemblea degli azionisti occhio a Tether"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Football rewind 18:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.1 Italia, i 27 convocati: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca
Immagine top news n.2 Marotta: "La Procura di Milano ha aperto un fascicolo un'ora dopo il rogito di San Siro"
Immagine top news n.3 Elkann smentisce le voci sulla cessione: "Ancora pienamente impegnati nei confronti della Juve"
Immagine top news n.4 Napoli, Zambo Anguissa rinnoverà a breve: sfonderà il muro dei 4 milioni di euro
Immagine top news n.5 Fiorentina, ecco Paolo Vanoli: il tecnico è arrivato al Viola Park. Tutto pronto per la firma
Immagine top news n.6 Heggem si è preso il centro del Bologna. Come nasce il colpo più sottovalutato di Sartori
Immagine top news n.7 L'insostituibile Saelemaekers scelto da Allegri. Ora va verso il rinnovo per 4 anni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.2 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.3 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri: "Continue penalità alterano la Serie C. E tutti valori di fondo dello sport"
Immagine news Serie C n.2 Giammarioli: "Auguro al Rimini che la nuova proprietà faccia un miracolo per la salvezza"
Immagine news Serie C n.3 Rimini ancora penalizzato, Cavagnis: "In Italia siamo troppo permissivi, serve rigore"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La sfida al passato di Barbieri. Il terzino è una delle sorprese della Cremo di Nicola
Immagine news Serie A n.2 Juve, l’Assemblea degli Azionisti: approvato il bilancio 2025
Immagine news Serie A n.3 De Rossi: "E' il destino che mi ha portato qui. Il Genoa è una grande squadra"
Immagine news Serie A n.4 Parma, Cuesta: "Il Milan sarà aggressivo e attendista. Leao? Focalizziamoci sul collettivo"
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Diego Lopez: "Grazie al club. Mucha suerte a Daniele De Rossi"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Scaroni: "Adesso San Siro fa quasi paura, vogliamo uno stadio vivo tutti i giorni"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "Rispetto per il Frosinone, ma l'obiettivo nostro è il solito: fare risultato"
Immagine news Serie B n.2 Stroppa, Venezia: "Samp in difficoltà, ma la nostra attenzione deve sempre essere alta"
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, Chiappella: "Con la Reggiana serve iniziare a cambiare lo score in trasferta"
Immagine news Serie B n.4 Samp all'esame Venezia. Gregucci: " Dio che arriva qui e salva la squadra non lo conosco"
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, Castori: "Carrarese allenata da uno dei migliori. Ma noi dobbiamo vincere"
Immagine news Serie B n.6 SudTirol, El Kaouakibi torna in gruppo: potrebbe esserci con la Carrarese. Dubbio Italeng
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, la Curva Nord: "Il pesce puzza dalla testa. Contesteremo anche con Lucarelli in panchina"
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, Fimmanò: "Vorremmo rappresentare un modello virtuoso nella categoria"
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, ricevute e accettate le dimissioni dell'ex tecnico Barilari. Pronto per il Foggia
Immagine news Serie C n.4 Banchieri: "Continue penalità alterano la Serie C. E tutti valori di fondo dello sport"
Immagine news Serie C n.5 Giammarioli: "Auguro al Rimini che la nuova proprietà faccia un miracolo per la salvezza"
Immagine news Serie C n.6 Torres, a Ravenna con Sanna in panchina. Poi si deciderà per la guida tecnica dei sardi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.5 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?