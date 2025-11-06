FIFA, i candidati al The Best: nessuno dalla Serie A. Per il premio ai portieri c'è Sommer
Attraverso i suoi canali ufficiali, la FIFA ha reso note le candidature per The Best. Il riconoscimento, che premia i risultati ottenuti dall’11 agosto 2024 al 2 agosto 2025, viene assegnato da una giuria che comprende capitani delle Nazionali, commissari tecnici e rappresentanti dei media e dei tifosi delle federazioni associate alla FIFA.
Le nomination complete
The Best FIFA Women’s Player – candidate
* Sandy Baltimore, Francia e Chelsea
* Nathalie Björn, Svezia e Chelsea
* Aitana Bonmatí, Spagna e Barcellona
* Lucy Bronze, Inghilterra e Chelsea
* Mariona Caldentey, Spagna e Arsenal
* Temwa Chawinga, Malawi e Kansas City Current
* Kadidiatou Diani, Francia e Olympique Lione
* Melchie Dumornay, Haiti e Olympique Lione
* Patri Guijarro, Spagna e Barcellona
* Lindsey Heaps, Stati Uniti e Olympique Lione
* Lauren James, Inghilterra e Chelsea
* Chloe Kelly, Inghilterra e Manchester City/Arsenal
* Ewa Pajor, Polonia e Barcellona
* Clàudia Pina, Spagna e Barcellona
* Alexia Putellas, Spagna e Barcellona
* Alessia Russo, Inghilterra e Arsenal
* Leah Williamson, Inghilterra e Arsenal
The Best FIFA Men’s Player – candidati
* Ousmane Dembélé, Francia e Paris Saint-Germain
* Achraf Hakimi, Marocco e Paris Saint-Germain
* Harry Kane, Inghilterra e Bayern Monaco
* Kylian Mbappé, Francia e Real Madrid
* Nuno Mendes, Portogallo e Paris Saint-Germain
* Cole Palmer, Inghilterra e Chelsea
* Pedri, Spagna e Barcellona
* Raphinha, Brasile e Barcellona
* Mohamed Salah, Egitto e Liverpool
* Vitinha, Portogallo e Paris Saint-Germain
* Lamine Yamal, Spagna e Barcellona
The Best FIFA Women’s Coach – candidate
* Sonia Bompastor, Chelsea
* Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lione
* Seb Hines, Orlando Pride
* Renée Slegers, Arsenal
* Sarina Wiegman, Inghilterra
The Best FIFA Men’s Coach – candidati
* Javier Aguirre, Messico
* Mikel Arteta, Arsenal
* Luis Enrique, Paris Saint-Germain
* Hansi Flick, Barcellona
* Enzo Maresca, Chelsea
* Roberto Martínez, Portogallo
* Arne Slot, Liverpool
The Best FIFA Women’s Goalkeeper – candidate
* Ann-Katrin Berger, Germania e Gotham FC
* Cata Coll, Spagna e Barcellona
* Christiane Endler, Cile e Olympique Lione
* Hannah Hampton, Inghilterra e Chelsea
* Anna Moorhouse, Inghilterra e Orlando Pride
* Chiamaka Nnadozie, Nigeria e Paris FC/Brighton & Hove Albion
* Phallon Tullis-Joyce, Stati Uniti e Manchester United
The Best FIFA Men’s Goalkeeper – candidati
* Alisson Becker, Brasile e Liverpool
* Thibaut Courtois, Belgio e Real Madrid
* Gianluigi Donnarumma, Italia e Paris Saint-Germain/Manchester City
* Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa
* Manuel Neuer, Germania e Bayern Monaco
* David Raya, Spagna e Arsenal
* Yann Sommer, Svizzera e Inter
* Wojciech Szczęsny, Polonia e Barcellona
FIFA Fan Award – candidati
* Alejandro Ciganotto (Argentina)
* Manolo el del Bombo (Spagna) – postumo
* Tifosi dello Zakho (Iraq)