Finisce il Mondiale dell'Italia U20. Azzurrini schiantati dagli USA, doppietta di Cremaschi
Finisce l'avventura dell'Italia al Mondiale Under 20. A Rancagua arriva un pesante ko per 3-0 con una rete segnata per tempo. Apre le marcature Benjamin Cremaschi, centrocampista del Parma, abile a ribattere in rete una conclusione respinta non nel migliore dei modi da Seghetti. Nella ripresa il raddoppio, direttamente su calcio di punizione, trasformato da Tsarikis. Anche qui il portiere, che incassa la rete sul suo palo, non è irreprensibile. Nei minuti di recupero Cremaschi segna la sua doppietta.
Si chiude pertanto agli ottavi di finale l'avventura degli azzurrini, che nelle ultime tre edizioni erano sempre riusciti a fare meglio: due anni fa in Argentina la squadra si spinse addirittura fino alla finale, perdendo contro l'Uruguay mentre nel 2017 e nel 2019 sono arrivati un terzo e un quarto posto.
Questo il quadro completo:
Ucraina - Spagna 0-1
Cile - Messico 1-4
Argentina - Nigeria 4-0
Colombia - Sudafrica 3-1
Paraguay - Norvegia 0-1 (dts)
Giappone - Francia 0-1 (dts)
Stati Uniti - Italia 3-0
Marocco - Corea del Sud (10 ottobre, ore 01.00)
