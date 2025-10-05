Italia, ko indolore al Mondiale U20. Il ct Nunziata: "Tengo stretta la prestazione"

Sconfitta indolore quella rimediata dalla Nazionale Italiana Under 20, vicecampione del mondo: nonostante il ko per 1-0 rimediato oggi contro l'Argentina infatti - decisivo al 74’ il gol del centrocampista classe 2006 del Boca Juniors Dylan Tomás Gorosito - la squadra del ct Carmine Nunziata ha ottenuto il pass per gli ottavi del Mondiale Under 20.

Si è giocata la terza e ultima giornata del Gruppo D del Mondiale di categoria, gli Azzurrini chiudono secondi a 4 punti, ringraziando l'Australia, che nell'altra sfida del girone ha superato 3-1 Cuba.

Proprio Nunziata al termine della sfida ha dichiarato, cercando di guardare il bicchiere mezzo pieno: “Ci teniamo stretti la prestazione, perché nonostante avessimo cambiato molti calciatori, i ragazzi hanno espresso un buon calcio contro una squadra forte come l’Argentina. Ma se andiamo ancora sugli episodi, mi piacerebbe capire il metro di giudizio”.

Gli Azzurrini torneranno in campo giovedì 9 ottobre (ore 16.30 locali/21.30 italiane, diretta su Rai Sport), allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua, per affrontare la vincente del Gruppo E, che, a una giornata dal termine, vede gli Stati Uniti al primo posto a punteggio pieno, Francia e Sudafrica a 3 punti e Nuova Caledonia a zero. Oggi, domenica 5 ottobre, sono in programma Sudafrica-Stati Uniti a Rancagua e Nuova Caledonia-Francia a Talca, entrambe alle ore 22 italiane.