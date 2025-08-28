Fiorentina, Dzeko: "Il gol è la medicina più bella. Negli ultimi anni mi è piaciuto più venire incontro"

L'attaccante della Fiorentina Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 3-2 nel match contro il Polissya valido per ritorno dei playoff di Conference League.

Quanto lo aspettavi il gol?

"E' sempre il più belllo. Abbiamo sofferto tantissimo, ma non è la prima volta che mi capita. Dopo tutta la sofferenza ho detto loro di andarla a vincere e sono stato contento".

Il mister vi aveva detto che si parlava poco della partita?

"Si, il mister ci diceva dopo Cagliari che non era ancora finita. Non volendo ti rilassi un po, ma abbiamo visto anche oggi che ne l calcio tutto è possibile. Abbiamo mostrato carattere e personalità nel vincerla alla fine".

Come ti sei trovato da prima punta?

"Ho fatto la carriera da prima punta. Negli ultimi anni mi è piaciuto più venire incontro, è un plus per la squadra perchè quando siamo in difficoltà dico loro di buttarla su che io la posso tenere. Avevo problemi con la schiena ma spero che sia finita".

Gol che da benzina in più?

"Il gol è la medicina più bella, specie quando vinci una partita così. Vincere aiuta a vincere".

Che valore date alla Conference League?

"Abbiamo fatto un pò di partite in Europa, cerco di aiutarli in ogni modo. E' sempre una coppa Euroea e la Fiorentina ne sa qualcosa. Si gioca ogni tre o quattro giorni e quindi il mister ci ruoterà, abbiamo la squadra per andare più avanti possibile".