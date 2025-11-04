Serie B, 11ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Si è chiusa l'undicesima giornata del campionato di Serie B tra conferme e sorprese.
Il trittico di testa, composto da Modena, Monza e Frosinone non sbaglia un colpo e vincono le rispettive sfide. Cade, invece, il Cesena, contro un Bari al secondo successo consecutivo. Torna alla vittoria anche il Palermo, schiantando 5-0 il Pescara. In coda successo fondamentale del Mantova nello scontro diretto in casa della Sampdoria.
Di seguito gli approfondimenti di TMW:
