TMW Spezia, oggi è il giorno di Donadoni. Il tecnico pronto alla firma dopo l'esonero di D'Angelo

Già nella giornata di ieri erano emersi i primi rumors circa la fine dell'avventura di mister Luca D'Angelo sulla panchina dello Spezia, e oggi, quando mancano solo tre giorni alla sfida contro il Bari, sembra essere giunto il momento la scelta definitiva: al trainer pescarese dovrebbe essere stato comunicato l'esonero. Con il sostituto già pronto a subentrare perché, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, in casa bianconera è arrivato il giorno di mister Roberto Donadoni.

Proprio Donadoni, sarà questa mattina in sede per firmare il contratto che lo legherà al sodalizio ligure, e con lui ci sarà il suo vice Matteo Cioffi, con il quale verrà dato il via a un nuovo corso, che, a questo punto, inizierà proprio a partire dal match casalingo contro i galletti pugliesi, che aprirà per altro la 12ª giornata del torneo cadetto.

Alla quale i liguri arrivano da penultimi in graduatoria, con la stessa che recita così dopo le 11 gare già giocate:

Modena 24

Monza 23

Frosinone 21

Cesena 20

Palermo 19

Venezia 16

Avellino 16

Catanzaro 15

Reggiana 15

Carrarese 14

Padova 14

Juve Stabia 14*

Virtus Entella 13

Bari 12*

Empoli 11

Südtirol 11

Mantova 8

Pescara 8

Spezia 7

Sampdoria 7

*una gara in meno