Spezia, oggi è il giorno di Donadoni. Il tecnico pronto alla firma dopo l'esonero di D'Angelo
Già nella giornata di ieri erano emersi i primi rumors circa la fine dell'avventura di mister Luca D'Angelo sulla panchina dello Spezia, e oggi, quando mancano solo tre giorni alla sfida contro il Bari, sembra essere giunto il momento la scelta definitiva: al trainer pescarese dovrebbe essere stato comunicato l'esonero. Con il sostituto già pronto a subentrare perché, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, in casa bianconera è arrivato il giorno di mister Roberto Donadoni.
Proprio Donadoni, sarà questa mattina in sede per firmare il contratto che lo legherà al sodalizio ligure, e con lui ci sarà il suo vice Matteo Cioffi, con il quale verrà dato il via a un nuovo corso, che, a questo punto, inizierà proprio a partire dal match casalingo contro i galletti pugliesi, che aprirà per altro la 12ª giornata del torneo cadetto.
Alla quale i liguri arrivano da penultimi in graduatoria, con la stessa che recita così dopo le 11 gare già giocate:
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Padova 14
Juve Stabia 14*
Virtus Entella 13
Bari 12*
Empoli 11
Südtirol 11
Mantova 8
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7
*una gara in meno
