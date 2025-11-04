Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Vicenza dei record si gode il primato del Girone A di Serie C. E numeri da urlo in attacco

Il Vicenza dei record si gode il primato del Girone A di Serie C. E numeri da urlo in attaccoTUTTO mercato WEB
© foto di Andrea Rosito
Claudia Marrone
Oggi alle 10:18Serie C
Claudia Marrone

La corsa alla vetta prosegue spedita, ma nonostante il primo posto è ancora presto per festeggiare, perché la Serie C ha mandato in archivio solo 12 giornate, troppo poche per avere certezze: a ogni modo, il Vicenza di mister Fabio Gallo si gode il ruolo di capolista del Girone A di terza serie, e lo fa con anche numeri da record sia in difesa che in attacco.

Come infatti evidenzia Tuttosport in edicola quest'oggi, quella biancorossa "è soprattutto una cooperativa del gol, con ben 11 giocatori a segno dopo 12 giornate. Ultimo della lista Raul Talarico, classe 2002, prodotto del vivaio e uno dei beniamini in quanto vicentino doc, al quale sono bastati circa 2 minuti (è entrato al 90', nonostante i problemi fisici) per risolvere un match" che ha portato ai suoi tre punti pesanti contro la Giana Erminio, che consentono al Lane di mantenersi a +5 dalle dirette concorrenti. Non solo, aggiunge il quotidiano, i punti collezionati sono 32 sui 36 disponibili, "frutto di 10 vittorie - 3 in trasferta mentre nelle 7 sfide in casa il bottino è pieno - e 2 pareggi".

Con questo score, per il momento, il Vicenza viaggia a una media ponderata che nelle 38 giornate sarebbe di 101,5 punti. Chiaramente ostico collezionarli, ma la strada tracciata sembra decisamente essere quella giusta.

