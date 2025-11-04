De Biasi sul Modena: "Rivetti si è affidato a collaboratori in gamba, è il suo grande merito"

Non si arresta la corsa del Modena, capolista nel campionato di Serie B, un Modena - quello di Andrea Sottil - che ricorda quello di Gianni De Biasi, che 23 anni fa, come ricorda La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, dopo il medesimo numero di turni, aveva lo stesso numero di vittorie, di pareggi e di sconfitte; unica differenza, i gol segnati, allora erano tre in più. Ma fu Serie A.

Proprio De Biasi, dalle colonne del prima citato quotidiano, ha definito la compagine emiliana una buona squadra, composta da tanti attaccanti forti la cui rotazione sarà determinante; non solo, elogia anche Chichizola, che tra i pali è una garanzia. Chiaramente diversi, però, gli avversari: "Contro di noi c’era il Como di Preziosi che arrivò primo, poi Napoli, Cagliari, Genoa e Samp, squadre che facevano calcio importante - dice il mister -. Ma capimmo che saremmo andati in Serie A dopo il 4-1 al Napoli alla terza giornata, terza vittoria di fila: grande calcio e bei gol. La squadra aveva personalità".

Non manca poi una nota all'attuale presidente gialloblù Carlo Rivetti: "È molto in gamba e competente, si è affidato a collaboratori di valore, questo è stato il suo grande merito".