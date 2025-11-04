Bari, già ripresa la preparazione in vista dello Spezia. Ma c'è il dubbio Darboe

Archiviata la vittoria sul Cesena, già da ieri il Bari ha iniziato a preparare la trasferta di Spezia, dove i galletti saranno di scena venerdì 7 novembre, alle ore 20:30, in occasione della gara che, allo stadio 'Alberto Picco', aprirà la 12ª giornata del campionato di Serie B. Avversario con tante incognite, lo Spezia, considerando che proprio quest'oggi si dovrebbe avere il cambio di allenatore: come infatti abbiamo anticipato, mister Roberto Donadoni è pronta alla firma in giornata, con Luca D'Angelo che verrà quindi esonerato.

Al netto di ciò, mister Fabio Caserta ieri ha modulato la seduta su due gruppi distinti: come si legge sui canali ufficiali della società, "chi ha giocato dal primo minuto nella sfida di ieri si è dedicato a lavoro di scarico tra palestra e fisioterapia, mentre il resto del gruppo ha lavorato sul terreno dello stadio alternando lavoro atletico a intensità crescente ad esercitazioni tecniche e sfide a ranghi misti su porzione di campo".

Rimane però il dubbio legato alla condizione del centrocampista Ebrima Darboe, che, come riporta La Gazzetta dello Sport, si è sottoposto a esami medici , dopo l’infortunio rimediato nella fase iniziale del match di domenica contro il già citato Cesena: sono attese le risposte, ma difficilmente il giocatore gambiano sarà in campo venerdì.