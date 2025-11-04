Aria sempre più tesa in casa Sampdoria. Serpeggiano rumors sulle dimissioni di Fredberg

Un momento ancora decisamente molto complicato quello che sta vivendo la Sampdoria, che dopo le ultime contestazioni piuttosto aspre, come riporta Il Secolo XIX-Genova in edicola quest'oggi, ha chiesto alla Questura un ulteriore rafforzamento, continuativo, delle misure di sicurezza al centro sportivo di Bogliasco, con tanto di camionetta sul posto: ecco quindi che ieri pomeriggio un mezzo del reparto mobile si è aggiunto al presidio fisso della Digos. Ma nessun tifoso si è presentato al cancello.

A ogni modo, è questa una situazione che testimonia la tensione generale che si vive, e che ha portato anche a rumors su possibili cambiamenti nell'organigramma del club. Come infatti riferisce sempre il quotidiano prima citato, ieri sono girate voci circa le dimissioni del CEO dell’Area Football Jesper Fredberg, immediatamente smentite, e del preparatore atletico Paolo Bertelli, effettivamente assente all'allenamento di ieri; per motivi familiari, però, ha fatto sapere la società. Le incognite, però, sono tante, e quello stagionale è il peggior inizio di sempre nella storia dei blucerchiati.

Alle porte, sabato 8 novembre alle ore 19.30, la sfida in laguna contro il Venezia, da non sbagliare in nessun modo. Avversario però ostico, la formazione arancioneroverde: ma ripetiamo, la Samp non può più permettersi passi falsi...