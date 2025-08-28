Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Gosens: "Nessuno di noi ha mai nascosto di voler vincere un trofeo"

© foto di Federico De Luca 2025
ieri alle 22:15Serie A
di Pietro Celeste

L'esterno della Fiorentina Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 3-2 nel match contro il Polissya valido per il ritorno dei playoff di Conference League.

Che giocatore è Dzeko?
"Dzeko è un giocatore fondamentale, è un onore giocare con lui".

C'è bisogno di un Gosens in questa squadra?
"Mettere dentro la mia energia è la mia forza. Dopo aver sofferto parecchio nel primo tempo, contro una squadra con grande pressing, siamo usciti nel secondo tempo. Grande personalità da parte nostra e questo ci deve dare spinta".

Quali sono gli obiettivi in questa Conference?
"Nessuno di noi ha mai nascosto di voler portare a casa un trofeo. Siamo una squadra che può andare in fondo in ogni competizione. Siccome sarà a Lipsia la finale, dove sono nato io, ci tengo ancora di più".

Quali sono state le analisi a fine primo tempo?
"Non eravamo tranquilli, eravamo sottotono. Non è mai facile perchè loro giocavano senza stress. Abbiamo sofferto la loro pressione, all'intervallo eravamo tutti molto arrabbiati, nel secondo tempo abbiamo fatto vedere la vera viola. Quando sei sottotono soffri contro tutti".

