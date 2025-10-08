Fiorentina, il mercato dopo 6 giornate: Fazzini il nuovo più utilizzato. Indietro Dzeko

Fiorentina ancora a caccia della propria identità, in questo complesso inizio di stagione che ha visto la squadra di Stefano Pioli non trovare neanche una vittoria nelle 6 partite fin qui giocate. Il tutto al netto di un mercato estivo che ha portato esborsi per circa 90 milioni di euro, senza considerare le cessioni, con tanti giocatori di prima fascia portati al Viola Park.

Il più utilizzato

Fino a questo momento, i tanti volti nuovi hanno faticato in linea con l'andamento generale della squadra. Il giocatore che ha messo maggiormente piede in campo è l'ex Empoli Fazzini che nonostante non sia un titolarissimo ha giocato 498 minuti nel complessivo, considerando sia il campionato che la Conference League. In attesa del primo gol in maglia viola, il contributo ed i segnali mandati dal centrocampista sono stati comunque molto positivi.

Gli altri

Alle sue spalle ecco Piccoli, uno dei tre centravanti della rosa gigliata: l'attaccante del Cagliari, costato oltre 25 milioni di euro, ha giocato 350 minuti in viola, trovando il gol nell'ultima uscita europea contro il Sigma Olomuc mentre in Serie A non si è ancora vista la sua esultanza. Sohm era partito forte per poi perdere un po' di protagonismo col passare delle giornate (339'), percorso inverso per Nicolussi Caviglia che sta piano piano trovando il suo posto (285'). Quindi Dzeko (271') e Viti (148'), mentre Lamptey ha giocato 25 minuti prima del grave infortunio al ginocchio. Chiusura con Kospo, ex Barcellona che però ancora non ha esordito.