Genoa, il mercato dopo 6 giornate: Vieira aspetta ancora il primo gol di Colombo, certezza Ellertsson

Passate sei giornate di campionato, la classifica del Genoa - ultimo con 2 punti al pari del Pisa - rispecchia delle difficoltà che, tra gli altri, coinvolgono anche i nuovi arrivi dell'estate. Su tutti Colombo, l'attaccante chiamato a sostituire in estate Pinamonti.

Il più utilizzato - Colombo, attaccante scuola Milan, tra i nuovi è quello che è sceso in campo più minuti: 497' per la precisione, con 8 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. Dall'altra parte però - e qui si torna alle difficoltà sopracitate - il ruolino di marcia in termini dei gol è fermo a zero.

Gli altri - Altra presenza fissa è quella di Ellertsson, che nei 435' complessivi conta sei presenze su sei in campionato (e un gol). Un gol è arrivato da Valentin Carboni, ma in Coppa Italia a Ferragosto contro il Vicenza, a fronte di 363' e otto presenze. Per Ostigard 336' e 5 presenze. Non pervenuti in termini di gol sia Gronbaek (185' in 3 presenze) e Stanciu (cinque presenze con 337' e un gol in Coppa Italia). Menzione finale per il difensore Marcandalli, rientrato dal prestito al Venezia, che finora si sta mostrando tra i più continui: per lui 339', 3 presenze e 2 gol, con anche un gol in Coppa Italia contro l'Empoli.