L'agente di Rugani sul rinnovo: "Il suo dovere sarà meritarsi il diritto di essere alla Juve"

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, è tornato a parlare del suo assistito dopo le due presenze consecutive con la Juventus: "È sempre un grandissimo orgoglio, per lui è davvero una soddisfazione personale. Era il suo sogno da bambino, sente dentro la Juve e il fatto di restare qui lo rende felice nella vita di tutti i giorni. Puoi giocarci uno, due o tre anni, esser bravo o solo di passaggio, ma indossare così a lungo questa maglia significa che sta incarnando a pieno quel che chiede un club come la Juventus".

La Juve ha dimostrato di avere fiducia in lui.

"Esser richiamato per giocare il Mondiale per Club è stato un motivo d'orgoglio, la Juve poteva benissimo fare a meno di lui. E invece lo hanno scelto perché ci credevano. Daniele si è applicato con grande costanza, facendolo bene come al solito. Poi al di là di Chiellini, che lo conosce bene fin da ragazzo, la nuova dirigenza lo ha voluto osservare bene. È stato un po' come un rinnovo delle promesse, il momento può esser stato anche delicato ma sono contento che la Juventus abbia deciso di non cederlo quest'estate. Lui ha sempre pensato solo alla Signora, da lì sta continuando a lavorare per meritarsi tutto quello che arriverà giorno per giorno".

Che ne pensa delle due partite giocate con Villarreal e Milan?

"Col Villarreal è stata una situazione un po' d'emergenza, dove si puntava a rinforzare gli ormeggi e invece hanno preso gol a fine partita. Era entrato per dare una mano in fase difensiva, al contrario del match con il Milan in cui invece è partito dall'inizio e ha avuto chiaramente più possibilità di poter sfruttare le sue caratteristiche. È riuscito a dare un apporto più consistente per garantire una maggiore solidità difensiva".

Ha un contratto in scadenza nel 2026, con opzione per rinnovare fino al 2027. Avete già parlato di rinnovo?

"Il suo dovere sarà di meritarsi giorno per giorno il diritto a esser qui. Non vuol dire essere umili, ma guardare in faccia alla realtà. Alla Juventus, anche se hai già dato tanto, non è consentito dormire sugli allori. Daniele dovrà lavorare sempre sodo, poi la società farà le opportune valutazioni e sarà attenta a quello che succede. L'obiettivo è che qui dovranno essere contenti di avere un calciatore come lui, il resto verrà di conseguenza".