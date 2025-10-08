Roma, il mercato dopo 6 giornate: dopo Wesley e Ferguson (ancora a secco) c'è... Hermoso

La Roma affronta la sosta del campionato da prima della classe in Serie A, una posizione condivisa con il Napoli campione in carica. Molto del merito va a mister Gasperini, che è riuscito a tirare fuori il meglio anche dai nuovi arrivi, soprattutto da Wesley.

Il più utilizzato - Wesley infatti è il più utilizzato fino a questo momento della stagione, con ben 500' raccolti (e 1 gol) divisi tra 5 presenze in campionato e una in Europa League. Di fatto, in Serie A il brasiliano - convocato anche dal ct Ancelotti con la nazionale verdeoro - ha saltato solo il derby.

Gli altri - Meno fortuna hanno avuto gli atri acquisti dell'estate, come ad esempio Ferguson che dopo 7 presenze tra campionato ed Europa, è ancora fermo a 0 gol in 387'. El Aynaoui sono 273' (sempre in 7 presenze), per Tsimikas 243' (5 presenze), per Ziolkowski 28' (esordio col Verona e poi uno scampolo di partita con la Fiorentina). Curiosità Hermoso, non un vero e proprio acquisto perché rientrato dal prestito al Bayer Leverkusen: per il difensore spagnolo sono 344' in stagione, frutto di 4 gare in campionato e 2 in Europa League (out solo nel derby e con la Fiorentina). Ancora non utilizzati Bailey (infortunato), Ghilardi e il portiere Vasquez.