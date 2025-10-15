Fiorentina, il punto sugli infortunati in vista del Milan: Dodo, Fazzini e Sohm in gruppo

Ai canali ufficiali della Fiorentina, il medico del club Luca Pengue ha fatto un punto sugli infortunati. Su Dodo e Fazzini: "Loro due erano usciti per due problemi differenti: Dodo per un problema muscolare; Jacopo per due piccoli traumi distorsivi. Entrambi hanno lavorato in modo tranquillo nei giorni di sosta e sono regolarmente in gruppo".

Su Sohm: "Anche lui sta bene ed è in gruppo da martedì. Le sue condizioni sono bune anche se continuiamo a monitorare sia lui che Dodo che Fazzini".

Su Pongracic: "Ha avuto un piccolo trauma distorsivo con la Croazia e questo gli ha impedito di terminare la partita. Siamo stati in contatto con lo staff sanitario croato e nella giornata di oggi faremo le valutazioni. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante".

QUI le parole su Kean