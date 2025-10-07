Fiorentina, piccoli acciacchi per Dodo e Fazzini. Pioli senza 10 giocatori verso il Milan

L'avvio di stagione della Fiorentina è stato scabroso, con soli 3 punti in 6 partite di campionato e nemmeno una vittoria. Come se non bastasse nell'ultimo ko incassato contro la Roma (1-2) al Franchi, Dodò e Jacopo Fazzini sono usciti acciaccati nel secondo tempo. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, il terzino destro brasiliano e l'ex Empoli ieri mattina hanno svolto del lavoro di fisioterapia nel centro sportivo del Viola Park, e le domande sorgono a proposito della loro condizione.

Stando al portale della Rosea, tuttavia, non c'è nulla di cui temere: entrambi i giocatori hanno cerchiato il 19 ottobre, ossia il big match contro il Milan, per scendere in campo e lasciarsi alle spalle i fastidi fisici, che non sembrano essere stati di entità importante. Da un lato un problema al ginocchio destro per Dodô, che domenica ha lasciato il campo contro i giallorossi con la borsa del ghiaccio, invece per Fazzini si è trattata di una botta alla caviglia.

Nulla di cui preoccuparsi dunque, mentre Simon Sohm ha seguito del lavoro personalizzato dopo essere rimasto a Firenze e aver rinunciato alla convocazione della Svizzera per una fascite plantare. Nella giornata di domani, ossia mercoledì, in seguito a due giorni di riposo, la Fiorentina resterà senza 10 uomini e Stefano Pioli potrà riaverli a disposizione solo a metà della prossima settimana. A ridosso del super match contro il Milan. All'appello mancano Kean, Piccoli e Nicolussi Caviglia (Italia), Dzeko (Bosnia), ma anche Gudmundsson impegnato con l’Islanda. Nell’Under 21 azzurra ci sono Ndour, Fortini e Martinelli. Chiude le linee Pongracic (Croazia) e Kospo in ritiro con la Bosnia.