Napoli, Buongiorno: "Proveremo a vincerle tutte per mettere pressione all’Inter"
Alessandro Buongiorno dopo l’1-1 tra Parma e Napoli è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, per analizzare il punto ottenuto al Tardini. “Siamo andati sotto subito e questo ha permesso al Parma di abbassarsi ancora di più. Da lì in poi li abbiamo schiacciati nella loro metà campo, cercando soluzioni sia centralmente che sugli esterni con i cross”, ha spiegato. Nonostante il forcing, però, è mancato il colpo decisivo: “Abbiamo trovato il pareggio, ma non il gol vittoria”.
L'obiettivo è ora la Champions League
Sul vantaggio iniziale firmato Strefezza: “Eravamo all’inizio, forse dovevamo ancora prendere le misure. Però la prestazione è stata positiva, abbiamo attaccato senza concedere ripartenze”. Infine, uno sguardo agli obiettivi: “La priorità resta la Champions, come dice il mister. Ma finché la matematica lo consente proveremo a vincerle tutte per mettere pressione all’Inter, che resta fortissima anche senza Lautaro”.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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