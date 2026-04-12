Fiorentina, brutte notizie alla vigilia della Lazio: Kean e Parisi si sono allenati ancora a parte

Non arrivano segnali incoraggianti dall’ultima seduta della Fiorentina prima della sfida contro la Lazio. Nel pomeriggio, al Viola Park, Moise Kean e Fabiano Parisi hanno lavorato ancora a parte, proseguendo con un programma differenziato: la loro presenza per la gara di domani resta quindi in forte dubbio. Lo staff di mister Vanoli - scrive FirenzeViola.it - valuterà nelle prossime ore la possibilità di sottoporli a un provino, almeno per capire se potranno essere inseriti tra i convocati e partire dalla panchina.

Le notizie sono invece positive per Rolando Mandragora e Marco Brescianini, entrambi recuperati e nuovamente a disposizione dell’allenatore. Nessun miglioramento, invece, per Niccolò Fortini, che resta indisponibile e non prenderà parte alla sfida contro i biancocelesti.

Come arriva la Fiorentina al match con la Lazio

Smaltita la delusione europea, per la Fiorentina c’è una salvezza da blindare e la gara in casa con la Lazio può essere l’occasione per mettere in cascina altri punti che mancano per rendere matematica la permanenza in Serie A. Per Vanoli, però, è emergenza totale, visto che agli acciacchi di Kean, Solomon, Parisi e Fortini vanno pure aggiunte le squalifiche di Fagioli e Gudmundsson. Nel suo 4-1-4-1 la difesa dovrebbe essere quella delle ultime uscite, con una linea formata da Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens davanti a De Gea. A centrocampo potrebbe essere Mandragora a sostituirsi nel ruolo di regista, con Brescianini e Ndour ai suoi lati. Davanti, sulla sinistra, si potrebbe rivedere Fazzini, mentre per completare il reparto molto dipenderà dalle condizioni di Kean e Parisi: se i due non ce la faranno pronti ancora Piccoli e Harrison. (da Firenze, Niccolò Righi)