Fiorentina, Lindelof 'stoppato' da Comuzzo: per l'ex United serve l'addio del 2005

La Fiorentina sta ultimando il suo mercato in entrata, per consegnare così al tecnico Stefano Pioli una rosa in grado di giocare un campionato di alta classifica e allo stesso tempo competere anche in Conference League e Coppa Italia. Un reparto da sistemare è quello della difesa, con i viola che hanno individuato il rinforzo ideale in Victor Lindelof. Come riporta il Corriere dello Sport il difensore x United, attualmente svincolato, ha scelto Firenze ed è pronto ad indossare la casacca gigliata.

Il club di Rocco Commisso gli ha prospettato un contratto di due anni con opzione per il terzo, oltre a uno stipendio vicino ai 2 milioni di euro netti a stagione (comprensivo di bonus). Pradè e Goretti sono riusciti a battere la concorrenza del Brighton, con anche l’aiuto di David De Gea che ha convinto Lindelof a scegliere Firenze. L’affare è in dirittura d’arrivo, ma al momento in sospeso. Questo perché la Fiorentina deve prima chiudere la cessione di Pietro Comuzzo.

I viola avevano accettato l’offerta dell’Al-Hilal da 40 milioni di euro per Comuzzo, ma il calciatore si è opposto. Adesso sul classe 2005 c’è l’Atalanta di Percassi, che sembra intenzionata a fare un tentativo. I bergamaschi stanno ragionando attentamente sul da farsi, e nelle prossime ore cercheranno di capire se ci siano i tempi e i margini per intavolare una trattativa concreta. La dirigenza toscana chiede almeno 30-35 milioni di euro coi bonus: Atalanta - e Lindelof - alla finestra.