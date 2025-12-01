Gran Galà del Calcio 2025: tutti i premiati. McTominay MVP, Conte re degli allenatori
Questo il riepilogo dei premiati per la Serie A 2024-25, durante il Gran Galà del Calcio, da poco conclusosi a Milano:
Miglior club: Napoli
Miglior allenatore: Antonio Conte (Napoli)
Miglior giovane italiano: Francesco Pio Esposito (Inter)
Miglior gol: Alessandro Deiola (Cagliari)
Miglior arbitro: Daniele Doveri
Miglior giovane di Serie B: Nicolò Bertola (Udinese)
Miglior attaccante: Mateo Retegui (Atalanta), Moise Kean (Fiorentina) e Lautaro Martinez (Inter)
Miglior centrocampista: Scott McTominay (Napoli), Nicolò Barella (Inter) e Tijani Reijnders (Milan)
Miglior difensore centrale: Alessandro Bastoni (Inter) e Amir Rrahamani (Napoli)
Miglior difensore sinistro: Federico Dimarco (Inter)
Miglior portiere: Mile Svilar (Roma)
Miglior giocatore: Scott McTominay (Napoli)
Legends della Serie A: Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci
Miglior undici: Svilar; Dumfries, Rrhamani, Bastoni, Dimarco; Barella, McTominay, Reijnders; Kean, Retegui, Lautaro Martinez.