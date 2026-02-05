Live TMW Fiorentina, Paratici: "Ecco perché questa scelta. Non esistono clausole. Voglio un club internazionale"

In casa Fiorentina è ufficialmente iniziata l’era di Fabio Paratici. Il dirigente ex Tottenham è arrivato nel pomeriggio di ieri a Firenze e già oggi si presenterà alle ore 13:00 in conferenza stampa all'interno del 'Wind3 Media Center' del Viola Park. Diventerà il nuovo direttore sportivo della squadra. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.

Ore 13.00 - inizia la conferenza stampa

"Colgo l'occasione per ringraziare il presidente Commisso e Ferrari che mi hanno scelto. Ringrazio tutta la famiglia Commisso e faccio le congratulazioni a Giuseppe per il nuovo incarico. Ringrazio anche il Tottenham che mi ha dato questa opportunità e di vivere 5 anni meravigliosi in Premier, aspettandomi in momenti difficili".

Che cosa l'ha spinta a scegliere la Fiorentina?

"Io ho scelto la Fiorentina il 15-16 dicembre. La Fiorentina aveva 6 punti, Ferrari mi ha incontrato e sono venuto. Una scelta coraggiosa, perché ho ponderato varie motivazioni. Nel mio caso ho pensato che i viola hanno una serissima proprietà, infrastrutture top al mondo e un gruppo di persone con cui mi sono subito sentito in simbiosi e una città che è un brand internazionale e che ci da grandi vantaggi in termini di visibilità. Era il momento giusto di tornare in Italia, è una grande sfida ma penso che la Fiorentina meriti altri livelli, anche se oggi dobbiamo accettare che nei prossimi 4 mesi dobbiamo mettere la testa nel carro armato e soffrire".

Alla Juve ha avuto un ciclo tra i più vincenti, poi la Premier: cosa vorrebbe portare nella Fiorentina, da entrambe le esperienze

"Quando una persona va in un club, ogni squadra ha il suo dna e va rispettato. Tra le mie esperienze c'è stata anche alla Samp, che non vorrei dimenticarla. Io sono un uomo totalitario, penso per 20 ore al giorno al calcio e mi lego ai club in cui lavoro. Per cui ho avuto esperienze diverse che mi hanno portato a credere in un certo metodo di lavoro: ordine, organizzazione, serietà, lealtà. Questi valori li ho portati avanti in questi anni e vorrei cercare di ricreare anche qua".

Il suo contratto prevede una clausola in caso di retrocessione?

"E' quasi superfluo rispondere. certo che prescinde. Ho firmato per 4 anni e mezzo in un momento in cui il club aveva 6 punti. Non c'è nessuna clausola rescissoria".

Con quali parole Rocco Commisso l'ha spinta ad accettare la Fiorentina?

"Commisso non doveva convincere, sono io che dovevo convincere lui. Dna ben marcato? Firenze è un brand di bellezza che vi portate in giro per il mondo e la squadra deve rappresentare questo. La squadra è una parte sentita da tutti della città. A me l'alto livello di critica mi piace e Firenze dà grandi presisoni. Questa cosa a me piace molto, mi stimolano e mi fanno dare di più".

Qual è il suo obiettivo a lungo termine?

"tutto quello che dirà tornerà contro di me. Io immagino una Fiorentina da costruire pian piano. Ad oggi dobbiamo essere realisti e cercare di tirarci fuori da una situazione da cui non usciremo in un mese. In futuro mi immagino un club attrattivo, bello da vedere, stimolante per i tifosi, per l'opinione pubblico. Una Fiorentina internazionale".

Primo dirigente da Torino a Firenze: è un'ulteriore sfida?

"Non sento responsabilità in più. Ho talmente tante aspettative su me stesso che quelle degli altri non sono niente".

La Fiorentina in che contesto si inserisce?

"Il calcio, come la moda, è un mondo molto dinamico. Oggi va di moda un giocatore, uno stile di gioco, domani no. Dobbiamo tenerci aggiornati e star dietro ai trend. I club sono cambiati: adesso ci sono squadre come Atalanta, Bologna a cui vanno fatti i complimenti per essersi adattati a questi cambiamenti. Dobbiamo seguirli, senza scimmiottarle".

Obiettivi centrati sul mercato?

"Quando non si è all'interno di un club ho imparato a non chiacchierare troppe. Se non si sanno le cose, perché dare giudizi? Non ero qui, ma sono sicuro che ogni dirigente abbia fatto il massimo".

Ha avuto modo di parlare con Vanoli?

"Ci ho parlato e lo conosco da un po'. So come allena e so che tipo di allenatore è. Una persona energica, preparata e che cura i dettagli. Lo stimo molto. La squadra gioca e ha tante statistiche positive. Ho fiducia in lui e nel suo staff, sta facendo un ottimo lavoro".

In cosa si differenza il suo metodo rispetto ai predecessori?

"Io sono cresciuto con 3 grandi esempi: Sabatini, Foschi e Corvino. Il mio metodo non è solo comprare i giocatori, il mio lavoro è coordinare tante altre aree. Vogliamo essere un po' più internazionali. Cercheremo di avere partner e un determinato ordine. Sui calciatori potremmo parlare ore, ma quello che posso dire è che la persona è sempre molto più importante dei professionisti. Meglio andare una volta a cena con un giocatore, conoscerlo e capire il suo background, rispetto che vedere tre sue partite".