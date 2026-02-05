TMW Il Monza a lavoro per il rinnovo di Carboni. Il club vuol fissare la nuova scadenza al 2030

Archiviata la sessione di calciomercato di riparazione, terminata lunedì 2 febbraio alle ore 20:00, diversi club guardano ora anche ai rinnovi degli elementi in lista; tra questi, il Monza, che punta al prolungamento contrattuale di Andrea Carboni, trattenuto in questo lungo mese nonostante le sirene dal Belgio, sponda Anderlecht, di cui avevamo parlato. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, le parti sono in contatto per il prolungamento dell'accordo, con la nuova scadenza che i brianzoli vorrebbero fissare al 30 giugno 2030.

Dell'importanza del giocatore, per altro, aveva parlato anche il tecnico biancorosso Paolo Bianco, alla vigilia della sfida della 21ª giornata del campionato di Serie B giocata contro il Pescara: "Carboni a oggi non è andato via e non andrà via: è felice qui a Monza ed è uno dei nostri leader. Qualche squadra ha preso contatti su di lui perché è forte, ma per noi è molto importante". Parole molto chiare e decise.

E adesso tutto è pronto per un nuovo capitolo che potrebbe essere scritto a breve. Lavori in corso, ma ci sono ottime sensazioni per la fumata bianca del tutto. Per la quale non resta che attendere sviluppi e la conseguente ufficialità del tutto.