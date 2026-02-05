Salernitana, retroscena Gondo: doppio tentativo per il ritorno, ma la Reggiana ha detto no

La Salernitana ha provato fino all'ultimo a rinforzare l'attacco in questa sessione di mercato, sondando diverse piste prima della chiusura delle trattative. Tra i nomi valutati dal direttore sportivo Daniele Faggiano spunta un retroscena interessante: il club granata ha tentato per ben due volte di riportare a Salerno Cedric Gondo.

L'attaccante ivoriano, protagonista della promozione in Serie A nella stagione 2020-21 sotto la gestione Castori e autore del primo gol casalingo dei granata nel campionato di A 2021-22, era un obiettivo concreto. Stando a quanto riportato da TuttoSalernitana, Faggiano aveva provato a strapparlo alla Reggiana sia a inizio gennaio che nell'ultimo giorno di mercato durante un incontro a Milano.

La Reggiana, però, ha deciso di trattenere Gondo nonostante le trattative in corso con altri club di Serie B. La scelta è stata rafforzata dalla rete siglata domenica pomeriggio contro la Juve Stabia, che ha interrotto un lungo digiuno del centravanti e confermato la sua importanza per il progetto emiliano.

Le alternative sfumate

Con Gondo irraggiungibile, la Salernitana aveva vagliato altre opzioni. Il sogno Davide Merola è sfumato per il mancato accordo contrattuale con il Pescara, mentre sono stati sondati anche Gomez del Crotone e Partipilo. Quest'ultimo, però, è stato ritenuto inadatto al sistema di gioco di mister Raffaele, essendo un trequartista poco funzionale alle esigenze tattiche granata.