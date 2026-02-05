Reggiana, Dionigi: "Post mercato, abbiamo più freschezza. Con il Catanzaro ce la giochiamo"

Antivigilia di gara per la Reggiana, che sabato affronterà il Catanzaro in una lunga trasferta della 23ª giornata del campionato di Serie B, e giornata di conferenza stampa in casa granata, con mister Davide Dionigi che ha fatto il punto della situazione.

Partendo ovviamente dal calciomercato che ha portato volti nuovi in Emilia: "È stato un mercato condiviso con la società, sugli obiettivi che abbiamo potuto raggiungere: il mercato di gennaio non è facile, chi ha quelli forti se li tiene, e individuare giocatori funzionali e pronti non è semplice. Poi, si poteva forse fare meglio, raggiungere qualcosa di altro, ma quello che si poteva fare lo abbiamo fatto. Adesso serve la bravura mia per schierare quelli più pronti, anche perché adesso nei doppi ruoli siamo completi, e questo aiuta. Micai? È quasi pronto, non gioca da luglio ma si è allenato con continuità, ed è un portiere di grande esperienza e personalità, ci potrà essere di aiuto come lo è Seculin".

Si va quindi al match: "Anche il Catanzaro arriva da un periodo non molto positivo, che ha però qualità e una precisa identità di gioco, oltre che interscambiabilità di ruoli e alcune eccellenze a livello di individualità, individualità che spostano gli equilibri. Noi però abbiamo dimostrato che, con le giuste condizioni, possiamo giocarcela alla pari con tutti, quindi dobbiamo continuare su questa linea di prestazioni, inserendo poi i calciatori nuovi che portano freschezza mentale: l'ambiente si era forse un po' appesantito, le nuove facce ci hanno portato vivacità".

La nota conclusiva va al fatto che, nonostante le sei sconfitte consecutive, non è stato mai in discussione: "Sicuramente non sono rimasto qui per simpatia o antipatia, son rimasto perché da aprile dello scorso anno a oggi c'è stato un lavoro che non è solo nei risultati, ma anche nella gestione e nella valorizzazione. Oltre poi a una costante condivisione con la società. Non mi ritengo un allenatore duce che prende di petto le situazioni, sono un mister moderato e lo son sempre stato con le mie società, ovviamente quando c'è il rispetto che qui mi viene dato. La squadra poi mi segue, e vedo che crede in quello che fa".