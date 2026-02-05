Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Da Mignani a Bellini, la Pianese che non molla il bomber in inverno. E monetizza in estate?

Da Mignani a Bellini, la Pianese che non molla il bomber in inverno. E monetizza in estate?
© foto di Matteo Ferri
Claudia Marrone
Oggi alle 14:18
Claudia Marrone

"L'aver prima rinnovato e poi trattenuto Bellini nonostante le comprensibili offerte che ha avuto è stato un buon segnale": così, nel corso della conferenza stampa odierna, rispondendo a precisa domanda, il Direttore Sportivo della Pianese Francesco Cangi.

Lungo excursus di mercato quello fatto dal dirigente della compagine amiatina, ma il focus non è potuto non soffermarsi anche sul bomber bianconero Leonardo Bellini, miglior marcatore attuale del club ma anche in vetta alla classifica marcatori del Girone B di Serie C, con ben 10 reti: un bottino decisamente molto ottimale per un calciatore che fino allo scorso anno era in Serie D, e sta ora esprimendo tutto il suo potenziale tanto da aver attirato anche le attenzioni della Serie B. Nel corso del mercato in tanti lo davano già chiuso alla Juve Stabia, ma la Pianese è stata appunto brava a tenersi stretto il suo attaccante - che aveva rinnovato l'accordo il 15 gennaio -, ricordando anche tutto il lavoro fatto lo scorso anno con Guglielmo Mignani, che chiuse poi la regular season con ben 17 reti e il terzo posto nella classifica marcatori.

Un Mignani per il quale la Pianese, in inverno, respinse ogni possibile richiesta - avendo anche la forza societaria per farlo -: non era infatti possibile, in tempi brevi, trovare un sostituto all'altezza. Solo in estate il calciatore è stato ceduto al Benevento, con anche un buon introito per i toscani: l'offerta sannita si aggirava intorno ai 500mila euro.

E proprio come Mignani, scovato dal club in Serie D, anche Bellini è stato "pescato" in estate dal Poggibonsi, compagine toscana militante nella quarta serie italiana; tanto lavoro dietro alla ricerca di questi talenti, con i numeri che poi lo certificano. Non resta quindi che attendere l'estate per capire se ci sarà - e non ce ne voglia Bellini per i termini di paragone sempre un po' anticipati - un 'Mignani-bis'; le premesse non mancano.

