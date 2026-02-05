TMW Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv. Le ultime sulla Coppa Italia

fonte dai corrispondenti a Bergamo e Torino: Filippo Davide Di Santo e Camillo Demichelis

Oggi, giovedì 5 febbraio, va in scena Atalanta-Juventus, match di cartello dei quarti di finale di Coppa Italia. Alla New Balance Arena, chi passa il turno affronterà in semifinale la vincente dell'altro quarto tra Bologna e Lazio.

Atalanta-Juventus, dove vederla in tv

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita - calcio d'inizio alle ore 21 - sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. Su TuttoMercatoWeb.com, come sempre, potrete seguire la partita live con la nostra diretta testuale, i commenti, le pagelle e tutte le voci prima e dopo la gara.

Atalanta-Juventus, probabili formazioni

Palladino accantona turnover ed esperimenti, in attacco lancia Raspadori assieme a De Ketelaere e Scamacca. In difesa, dopo l'ingenuità del cartellino rosso preso dopo 8' a Como - Ahanor è in ballottaggio con Kolasinac (favorito quest'ultimo). Nella Juve, Yildiz non è al meglio ma è comunque convocato (così come i nuovi Holm e Boga, leggi qui): al posto del turco c'è Miretti, con McKennie spostato sulla sinistra. Giocano Perin e Koopmeiners.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson; Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

Juventus: (4-2-3-1):Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Miretti, McKennie; David.

Coppa Italia 2025/26, il calendario degli altri due quarti di finale (Inter già in semifinale dopo la vittoria 2-1 contro il Torino).

- Napoli-Como (10 febbraio, ore 21)

- Bologna-Lazio (11 febbraio, ore 21)