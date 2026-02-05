Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"

Thuram era l'unico big a partire dal primo minuto, con Cocchi e Kamate baby esordienti titolari - il francese al debutto assoluto - e un ampio turnover per sfidare il Torino. Una sudata, perlopiù nel secondo tempo, ma alla fine l'Inter B è riuscita a risolvere la pratica: Kulenovic ha provato a riaprire tutto poco prima dell'ora di gioco, costringendo Chivu a inserire i pesi massimi e richiamare in panchina giovani e seconde linee. Una spizzata di Bonny e la zampata di Diouf, con muro innalzato nel finale, hanno permesso ai nerazzurri di volare in semifinale di Coppa Italia. Là dove incontreranno la vincente di Napoli-Como (in ordine martedì 10 febbraio al "Maradona").

Pass agguantato per il turno successivo, Cristian Chivu però non si è montato la testa: "Siamo ambiziosi e facciamo di tutto per essere competitivi, non dobbiamo avere l'ossessione di niente. Non parlo di Triplete o Scudetti. Poi si vedrà. Si va avanti con convinzione". Spendendo invece parole al miele per Andy Diouf, che ha impiegato diversi mesi a calarsi nell'Inter salvo poi griffare il terzo sigillo stagionale in maglia nerazzurra: "Il lavoro che ha svolto, quello che sta facendo, può anche migliorare. Ha tanta umiltà e voglia di lavorare, siamo felici di quello che sta facendo. Forse anche io ho sbagliato in alcuni momenti ma siamo contenti". Infine, un annuncio di primaria importanza: "Calhanoglu e Barella? Rientreranno appena dopo il Sassuolo da quello che so io". Tutto a gonfie vele in casa Inter, che si appresta dunque a riabbracciare due cardini del centrocampo, in attesa invece del rientro di Dumfries.

Solo dispiacere invece per il Torino, con il tecnico Marco Baroni a rilasciare le sue impressioni sulla sconfitta: "Siamo dispiaciuti ma la prestazione ce la portiamo dietro. La squadra è stata ordinata anche se è stata un po' passiva nel primo tempo. Meglio nella ripresa anche se potevamo fare meglio sui gol. Buona prestazione, ci sono le basi per migliorare. Ora abbiamo messo tre giocatori in campo con pochi allenamenti. In settimana potranno credo potranno rientrare degli infortunati", le parole in conferenza stampa post-gara.