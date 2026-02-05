Fiorentina, ecco Paratici: "Per qualcuno è una scelta da incoscienti. Per me è solo coraggiosa"

Prime parole da nuovo direttore sportivo della Fiorentina per Fabio Paratici, dirigente in arrivo dal Tottenham che in questi minuti si sta presentando al Viola Park:

"Smarco subito altre domande: ho scelto e deciso di venire alla Fiorentina il 15/16 di dicembre. La Fiorentina aveva 6 punti, Ferrari è venuto a Londra per incontrarmi e lì ho deciso di venire alla Fiorentina. Era una scelta che poteva sembrare da incosciente, invece era solo coraggiosa. L'incosciente non sa cosa sta facendo, il coraggioso valuta e pondera le cose. Io ho pensato che la Fiorentina ha una grandissima e serissima proprietà, ha infrastrutture di primissimo livello nel mondo e un gruppo di persone con cui mi sono sempre sentito in simbiosi. E poi ha una città che è un brand super internazionale che dobbiamo rispettare e portare nel mondo, perché ci dà visibilità.

Ho deciso che era il momento giusto per tornare in Italia, è una grande sfida ma l'affronto con entusiasmo e credendoci tanto, perché Firenze e la Fiorentina meritano altri livelli rispetto a quello attuale. Detto questo dobbiamo affrontare la realtà e accettare che per i prossimi 4 mesi dovremo mettere la testa nel carrarmato per salvarci. Non risolveremo il problema in una settimana o un mese, da oggi fino all'ultima di campionato dovremo stare dentro il carrarmato concentrati e cattivi, poi penseremo a tutto il resto".