A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...

Raimondo De Magistris
Oggi alle 00:00Editoriale
Archiviato gennaio si apre ufficialmente un nuovo mondo. Salutato un lunedì di acquisti annunciati più che ufficializzati, ecco svelarsi un nuovo calciomercato. Parallelo al calcio giocato, con tempi decisamente più dilatati. Da un paio di giorni è ufficialmente iniziata la campagna acquisti dei calciatori in scadenza di contratto: chi ha un accordo in scadenza il 30 giugno può già firmare per la prossima stagione. Col club in cui gioca o anche con un altro. La lista è nutrita e porta con sé grosse tentazioni ma anche pericolosissime trappole perché i calciatori acquistati a parametro zero si dividono tendenzialmente in tre categorie: ci sono quelli che si rivelano un grande affare, quelli che si trasformano presto in un peso economicamente complicato da gestire e poi ci sono poi quelli nel mezzo. Ancora nel limbo. Esattamente la categoria in cui possiamo inserire Jonathan David.
Perché ingaggiare un calciatore in scadenza vuol dire certo non pagare il cartellino, ma in molti casi si paga anche di più tra commissioni, bonus e ingaggio maggiorato. E' una categoria da maneggiare con cura, ma chi c'è in questa lista?

Il Bayern Monaco spera di togliere presto dall'elenco il suo miglior difensore. "Sarei molto felice se Dayot Upamecano decidesse di restare, lui e la sua famiglia si trovano benissimo qui. Tuttavia, temo che i suoi agenti stiano facendo di tutto per convincerlo a partire", ha detto negli scorsi giorni Uli Hoeness, presidente onorario del club bavarese. Per la stampa tedesca l'accordo è vicino, ma le tentazioni per il centrale 27enne sono molteplici. Per lui come per il suo compagno di reparto nella nazionale francese: Ibrahima Konaté del Liverpool. In entrambi i casi parliamo di calciatori che se cambieranno squadra non lo faranno per un club di Serie A: costano troppo.

Discorso diverso per Bernardo Silva che dopo tante stagioni trascorse da simbolo del City di Guardiola potrebbe, a 32 anni, tentare l'avventura in Serie A proprio come fatto lo scorso anno da Kevin De Bruyne. E' in scadenza di contratto anche il suo compagno di nazionale Ruben Neves: dopo due stagioni in Saudi Pro League, l'ex Wolverhampton potrebbe lasciare l'Arabia a parametro zero. Lui come Fabinho, Franck Kessié, Marcelo Brozovic o Sadio Mané.
Anche nel 2026 le occasioni più interessanti arrivano comunque dalla Premier League. Il difensore argentino del Bournemouth Marcos Senesi è stato più volte vicino al trasferimento in Serie A e non è escluso che questa volta possa arrivare davvero. E' una ghiotta occasione anche il terzino sinistro oggi all'Everton Vitaliy Mykolenko, occhio poi a giocatori come Harry Wilson, John Stones, Yves Bissouma, Andrew Robertson o Casemiro. Quest'ultimo, 33 anni e una carriera straordinaria tra Real Madrid e Manchester United, ha già annunciato che non rinnoverà coi red devils.

In Germania clamoroso il caso del Bayern Monaco che oltre a Upamecano può perdere a zero anche Raphaël Guerreiro, Serge Gnabry e Leon Goretzka. In scadenza nel club campione di Germania c'è anche Manuel Neuer, ma quello del capitano è un caso diverso. Julian Brandt è il pezzo pregiato che può perdere il Borussia Dortmund senza incassare un euro, altre occasioni che arrivano dalla Bundes sono Danilho Doekhi e Diogo Leite. E l'Italia? Detto che anche la Roma ha importanti giocatori a scadenza come Pellegrini, Dybala, Celik ed El Shaarawy, gli occhi dei dirigenti in giro per l'Europa sono puntati soprattutto sulla Juventus. Su Weston McKennie e su Dusan Vlahovic.
Le occasioni insomma sono davvero tantissime. Nel calderone ci sono anche calciatori come Robert Lewandowski, Antonio Rudiger o Mauro Icardi. Molti non sono calciatori alla portata delle big di Serie A, in molti casi non si rivelano nemmeno degli affari. Chi però pesca bene dal mazzo, mette a segno il colpo da novanta.

