Coppa Italia Serie C, la finale: date e orari della doppia sfida fra Latina e Potenza

Attraverso una nota ufficiale appena diffusa la Lega Pro ha comunicato date e orari delle due finali di Coppa Italia Serie C Regionale di Trenitalia che vedranno protagoniste Latina e Potenza.

COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE DI TRENITALIA

Finale d'andata

Mercoledì 18 marzo, ore 20:30 (diretta RaiSport) - Potenza-Latina

Finale di ritorno

Mercoledì 1 aprile, ore 20:30 (diretta RaiSport) - Latina-Potenza