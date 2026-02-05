Coppa Italia Serie C, la finale: date e orari della doppia sfida fra Latina e Potenza
Attraverso una nota ufficiale appena diffusa la Lega Pro ha comunicato date e orari delle due finali di Coppa Italia Serie C Regionale di Trenitalia che vedranno protagoniste Latina e Potenza.
COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE DI TRENITALIA
Finale d'andata
Mercoledì 18 marzo, ore 20:30 (diretta RaiSport) - Potenza-Latina
Finale di ritorno
Mercoledì 1 aprile, ore 20:30 (diretta RaiSport) - Latina-Potenza
Modalità di svolgimento
Al termine del turno di Finale, risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l'arbitro procede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.