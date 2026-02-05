Entella, Superbi: "I nuovi innesti hanno portato tanta motivazione. Utile per arrivare alla salvezza"

"Sono molto soddisfatto delle operazioni portate a termine. È stato un mercato che, dal punto di vista strategico, è stato in continuità con la politica societaria: siamo andati alla ricerca di giocatori con un alto livello di motivazione, giovani che crediamo possano emergere e che, soprattutto, vedono nell’Entella un trampolino di lancio": così, dalle colonne de Il Secolo XIX-Levante, il Direttore Sportivo della Virtus Entella Matteo Superbi, che ha commentato il mercato da poco concluso.

Non manca un ringraziamento alla famiglia Gozzi, che, come sottolinea il dirigente, ha messo a disposizione risorse importanti, e non manca nemmeno una sorta di ammissione di colpa, perché Superbi afferma che "alcune scelte estive non hanno funzionato come pensavamo, anche per un adattamento alla categoria più complesso del previsto", e da qui è nata l'esigenza di operare in certo modo, che a suo dire ha rafforzato energia ed entusiasmo della squadra: "Cuppone, Squizzato e Alborghetti li abbiamo già visti all’opera e si è notato subito l’altissimo livello di motivazione. Sono convinto che lo stesso atteggiamento lo vedremo anche negli altri ragazzi arrivati".

Ragazzi che "hanno quella carica che è fondamentale per raggiungere la salvezza", obiettivo per il quale - come conferma Superbi - stanno lavorando tutti insieme.