Udinese, Nani: "Mlacic primo obiettivo, ho avuto paura saltasse fino all'arrivo del TMS"

Nel corso dell'intervista concessa a TMW, all'interno della rubrica "A tu per tu", il Group technical director dell'Udinese Gianluca Nani ha commentato il mercato invernale fatto dai suoi bianconeri. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Per crescere bisogna sempre pensare di provare a fare meglio. Non abbiamo fatto partire nessuno dei talenti e abbiamo preso due giovani che pensiamo possano essere importanti anche in ottica della prossima stagione".

Ci racconta il suo lunedì in Croazia prima di tornare in Italia per chiudere Mlacic?

"Non sono andato al mare, ma ho cercato di avvicinarmi e intavolare la trattativa dal vivo. Spesso, di persona, le cose si risolvono più facilmente. La trattativa si era complicata perché il ragazzo aveva attratto grandissimi club. Siamo partiti e sul posto è stato più facile portare a termine l’affare".

C’è stato un attimo in cui ha avuto paura che l’affare saltasse?

"Ogni momento. Fino all’arrivo del tms. Ma era il nostro primo obiettivo e l’abbiamo preso. Queste sono operazioni da Udinese".

Anche Arizala è stato un affare importante. Avete bruciato il Milan…

"Abbiamo fatto quello che pensavamo fosse giusto per il nostro club. A Udine probabilmente vede più possibilità di giocare con continuità. Le big hanno un blasone diverso da noi ma per un giovane talento a volte è meglio misurarsi in un contesto come il nostro".

