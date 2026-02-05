Kouame può ancora lasciare la Fiorentina: proposta dell'Aris Salonicco
C'è una ulteriore possibilità di addio alla Fiorentina per Christian Kouame, dopo il mancato passaggio all'Hellas Verona, un affare definito negli ultimissimi istanti della sessione conclusa lunedì 2 febbraio, ma che la Lega Serie A ha poi cancellato a causa della documentazione incompleta consegnata dai due club.
Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it infatti per Kouame sarebbe arrivata l'offerta dell'Aris Salonicco, club attualmente terzo in Super League greca. L'Aris vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, per concretizzare l'operazione c'è tempo fino a domani sera (il mercato greco chiude il 6 febbraio). Ricordiamo che Kouame alla Fiorentina percepisce uno stipendio di 1,7 milioni netti a stagione ma è ormai da tempo fuori dalle rotazioni di Paolo Vanoli
Di seguito, nel dettaglio, le scadenze del mercato invernale:
Turchia: fino al 6 febbraio
Austria: fino al 6 febbraio
Grecia: fino al 6 febbraio
Emirati Arabi Uniti: fino al 6 febbraio
Romania: fino al 9 febbraio
Australia: fino al 10 febbraio
Messico: fino al 10 febbraio
Serbia: fino al 13 febbraio
Svizzera: fino al 16 febbraio
Croazia: fino al 17 febbraio
Russia: fino al 19 febbraio
Polonia: fino al 25 febbraio
