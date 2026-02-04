TMW Radio Milanese: "Milan, il pensiero è lo Scudetto. Napoli, Vergara crescerà"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e dirigente Mauro Milanese.

Che ne pensa del Napoli ad oggi?

"Penso che il Napoli partiva tra i favoriti, poi ci sono stati infortuni e incidenti di percorso. Non penso che potesse arrivare trentesimo in Champions con quegli infortuni. Ha perso partite, anche male, con squadre che sono uscite. Deve per forza fare meglio".

Milan, meglio guardare dietro o davanti?

"Ovvio che punta allo Scudetto, non ha le coppe. Arrivare quarto non è un traguardo da festeggiare, io credo che sperano di vincere il derby per rilanciarsi in chiave Scudetto, guardano avanti".

Roma, Zaragoza lo ha voluto Gasperini o l'ha preso Massara?

"Credo che sia più di Massara la scelta. Il Papu Gomez giocava esterno. La punta centrale ce l'ha avuta sempre fisica, per far salire la squadra, sa proteggere la palla e far salire la squadra".

Sul mercato della Juve che dice?

"Se dopo tanti mercato il migliore rimane Yildiz, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Dovrebbero prendere più giocatori da Juve".

Napoli, come vede Vergara?

"In Serie A si guarda agli stranieri e non si guarda agli italiani in Serie B che meritano di misurarsi in Serie A. Ho visto Vergara, che è completo, tecnico, è capace di percussioni importanti e sa sempre andare incontro alla palla con l'orientamento giusto, sa prima che giocata fare. E può migliorare ancora con l'entusiasmo".