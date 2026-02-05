Benevento, Celia: "Qui per un'esperienza formativa. Prime impressioni ottime"

Raffaele Celia in questo calciomercato di gennaio ha scelto di salutare la Serie B per cercare di tornarci il più velocemente possibile. Con indosso la maglia del Benevento.

"Sono molto felice - ha raccontato il difensore ai microfoni di OttoPagine -. È stata una trattativa sviluppatasi all’ultimo momento: ho detto subito al mio agente di chiudere. Per me è un’esperienza formativa, all’interno di una società che da anni ha grandi ambizioni, e questo mi rende davvero felice. Sono un terzino di corsa, mi piace il dribbling e la fase offensiva, ma con il tempo ho imparato anche l’importanza di saper stare in campo e di curare anche la fase difensiva, non solo di spingere. Ci lavoro ogni giorno.

Arrivare a gennaio in una squadra che sta facendo bene significa, prima di tutto, inserirsi nel gruppo a livello umano, con grande umiltà, cercando di rispondere al meglio alle richieste del mister. Di Floro Flores si parla molto bene: ho visto qualche partita e si tratta di un calcio votato all’attacco. Anche dal punto di vista umano le impressioni sono ottime, non vedo l’ora di iniziare. Questo è probabilmente il girone più difficile della Serie C, sia per il valore delle squadre sia per i campi. Come tutti i gironi è imprevedibile ed equilibrato, per questo ogni partita va affrontata con la massima concentrazione".