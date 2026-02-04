Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"

A fine gennaio il Napoli Women aveva annunciato la cessione di Cameron Brooks, centrale difensiva arrivata in estate, al North Carolina Courage, club che milita in quella NWSL (National Women’s Soccer League) che rappresenta uno dei campionati di vertice a livello mondiale. Un trasferimento importante per una realtà come quella partenopea che è fra le poche a non essere affiliata alla squadra maschile della città che rappresenta. Per questo in una nota il club ha voluto sottolineare quanto questo movimento di mercato sia significativo per lo sviluppo non solo delle calciatrici, ma anche dell’intero club:

"Per il Napoli Women, la crescita delle giocatrici significa creare percorsi concreti, in campo e non solo. Il passaggio di Cameron Brooks alla NWSL è più di un semplice trasferimento: è il culmine di un percorso condiviso basato sulla fiducia, sul lavoro quotidiano e su una chiara visione di crescita. Arrivata a Napoli nell'estate del 2025, Cameron ha abbracciato un nuovo ambiente, ha guadagnato minuti preziosi in Serie A Femminile e ha continuato a crescere sia tecnicamente che professionalmente , fino a raggiungere il campionato (la NWSL) che era sempre stato il suo obiettivo.

Questo percorso riflette la filosofia alla base del Napoli Women Football Lab, un progetto ideato per applicare lo stesso metodo e approccio che hanno aiutato giocatrici come Cameron ad affinare i propri punti di forza, individuare aree di miglioramento e sviluppare le competenze tattiche e tecniche necessarie per raggiungere i massimi livelli del calcio professionistico. Il programma Gap Year ne è un esempio: è un'opportunità unica per immergere le giocatrici in un ambiente ad alte prestazioni in cui l'apprendimento e la crescita sono in primo piano. È qui che l'ambizione incontra la metodologia e si affinano le competenze necessarie per competere in campionati di alto livello come la Serie A e la NWSL.

La storia di Cameron è un chiaro esempio di cosa succede quando impegno e dedizione si uniscono a un ambiente che coltiva le atlete e i loro obiettivi personali. Ed è esattamente ciò che vogliamo raggiungere con Napoli Women. Le auguriamo tutto il meglio per l'inizio di questo nuovo capitolo della NWSL”.