Di Lorenzo si è operato al piede sfruttando lo stop forzato: "Dolore diventato insostenibile"

Nelle scorse ore il Napoli ha comunicato l'intervento chirurgico perfettamente riuscito a Giovanni Di Lorenzo, col capitano che inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo. Intervento non al ginocchio, infortunatosi nel match contro la Fiorentina, bensì al piede sinistro. Una decisione presa di comune accordo con il club, "in considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro".

Sfruttando dunque lo stop forzato per la distorsione al ginocchio - stimato tra i 45 e i 60 giorni - Di Lorenzo ha dunque deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema al piede che si portava avanti da tempo, circa 6 mesi considerando le parole dello stesso giocatore sui propri social: "Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Dopo il bruttissimo movimento del ginocchio ho pensato al peggio, gli esami poi hanno evidenziato dei traumi importanti ma fortunatamente il crociato ha tenuto. Non tutti lo sanno, ma gli ultimi 6 mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento chirurgico, ma non volendo lasciare la squadra in un periodo di difficoltà ho deciso di giocarci sopra, andando anche a peggiorare le cose. La situazione e il dolore sono diventati ormai insostenibili per me e dato lo stop forzato per il ginocchio abbiamo deciso di intervenire sul piede. Farò del mio meglio per rientrare quanto prima e continuare a difendere la nostra amata maglia nelle migliori condizioni possibili. Il vostro capitano!".

Tra i tanti commenti di sostegno per Di Lorenzo, nelle ultime ore, è spuntato tra l'altro anche quello di Kevin De Bruyne: "Stay strong capitano", il messaggio del belga, uno dei tanti infortunati di lungo corso della rosa del Napoli.