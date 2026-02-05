Pisa, per Hiljemark c'è subito il Verona: "Ecco cosa voglio vedere". E su Gilardino: "Persona fantastica"

"Dobbiamo giocare da squadra e non buttarci giù davanti agli episodi negativi. L'importante sono i tre punti". Oscar Hiljemark si presenta così a Pisa, nella conferenza stampa che inaugura la sua nuova avventura sulla panchina toscana. Il 33enne svedese, ex centrocampista scelto come successore di Alberto Gilardino (qui la scheda di TMW), non ha usato giri di parole descrivendo la situazione che sta affrontando il Pisa in campionato: "Ho sentito un grande entusiasmo. L'obiettivo è la salvezza e in questo momento ci mancano dei punti. La squadra per me ha giocatori forti, e non cambierò il sistema di gioco".

"Lui è una persona fantastica ma non l'ho ancora sentito". Hiljemark ha avuto modo anche di concedere una breve battuta su chi fino ad ora lo ha preceduto sulla panchina del Pisa, ovvero Alberto Gilardino, prima di concentrarsi sui nuovi acquisti: "Sono giocatori forti, di qualità ma devono lavorare. Il gruppo è fantastico".

Infine, per Hiljemark già domani arriva il primo difficilissimo (e delicatissimo) test contro una diretta concorrente per la salvezza, l'Hellas Verona: "Secondo me, domani non saremo perfetti in tutte le fasi di gioco, questo è evidente, anche perché in questi tre giorni non abbiamo potuto lavorare su tutto. Però quello che voglio vedere è una squadra che giochi insieme, con chiarezza, sapendo cosa vuole fare. In questo momento, con le qualità dei ragazzi, dobbiamo concentrarci su due o tre cose fondamentali: la fase difensiva, le palle inattive e il primo passaggio dopo aver riconquistato il pallone. Voglio vedere una squadra che abbia voglia di fare bene".